Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста

    Модрич: «У меня есть силы, чтобы играть за «Реал» на том уровне, который требуется»

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на вопросы о своем будущем и об игре команды. Футболиста дал интервью в эфире телепередачи Universo Valdano, его цитирует AS.

    О завершении карьеры

    У меня есть силы для того, чтобы продолжить играть за «Реал» на том уровне, который требуется. Это возраст для того, чтобы наслаждаться игрой.

    О своем возрасте

    Сейчас я один из самых возрастных игроков в команде. Это накладывает ответственность, и мне нравится это. Я уверен, что «Реал» проведет сезон получше. Посмотрим, сможем ли мы выиграть важные трофеи, которые заслужили болельщики.

    Об обновлении «Реала»

    Этот «Реал» будет лучше. Я жду, что он будет конкурировать во всех аспектах и бороться за все титулы. Делать то, чего мы не делали в прошлом сезоне.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71589
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru