Модрич: «У меня есть силы, чтобы играть за «Реал» на том уровне, который требуется»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич ответил на вопросы о своем будущем и об игре команды. Футболиста дал интервью в эфире телепередачи Universo Valdano, его цитирует AS.

О завершении карьеры

У меня есть силы для того, чтобы продолжить играть за «Реал» на том уровне, который требуется. Это возраст для того, чтобы наслаждаться игрой.

О своем возрасте

Сейчас я один из самых возрастных игроков в команде. Это накладывает ответственность, и мне нравится это. Я уверен, что «Реал» проведет сезон получше. Посмотрим, сможем ли мы выиграть важные трофеи, которые заслужили болельщики.

Об обновлении «Реала»

Этот «Реал» будет лучше. Я жду, что он будет конкурировать во всех аспектах и бороться за все титулы. Делать то, чего мы не делали в прошлом сезоне.