Александр Медведев: «По-моему, Жирков уже решил, что остается в «Зените» 

Юру надо оставлять. Он игрок для Лиги Чемпионов!
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с контрактом защитника Юрия Жиркова.
«По-моему, он для себя уже все решил, что остается.
Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху», – сказал Медведев.
- В конце мая «Зенит» предложил Жиркову новый контракт. Игрок сказал, что думает над преджоением.
- Футболист выступает за санкт-петербургский клуб с 2016 года, его контракт с «Зенитом» истек после окончания сезона-2018/19.