Александр Медведев: «По-моему, Жирков уже решил, что остается в «Зените» 

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с контрактом защитника Юрия Жиркова.

«По-моему, он для себя уже все решил, что остается.

Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху», – сказал Медведев.