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    Александр Медведев: «По-моему, Жирков уже решил, что остается в «Зените» 

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с контрактом защитника Юрия Жиркова.

    «По-моему, он для себя уже все решил, что остается.

    Мы объявим это торжественно, так что давайте пока напишем, что мы находимся на взаимном пути к успеху», – сказал Медведев.

    • В конце мая «Зенит» предложил Жиркову новый контракт. Игрок сказал, что думает над преджоением.
    • Футболист выступает за санкт-петербургский клуб с 2016 года, его контракт с «Зенитом» истек после окончания сезона-2018/19.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4936

      prezent2017 32 минуты назад

      Юру надо оставлять. Он игрок для Лиги Чемпионов!

      0
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      Рейтинг: -101

      Woodbreak 34 минуты назад

      Жироков

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