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    Второй адвокат отказался от работы с девушкой, обвинившей Неймара в изнасиловании

    Адвокат Данило Гарсия де Андраде сообщил, что отказался от защиты Наджилы Триндаде, которая обвинила нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании. Девушка заявила, что адвокат похитил ее планшет, на котором находилось семиминутное видео из отеля, записанное без ведома футболиста.

    В течение дня правозащитник предупреждал Триндаде, что, если она не отдаст ему планшет с видео до полуночи, то он откажется от дела.

    В свою очередь, Триндаде на встрече с адвокатом в понедельник обвинила его в том, что он обокрал ее квартиру с целью заполучить планшет.

    «Она обвиняет меня, утверждая, что геолокация на ее устройстве указывает на мой офис. У моего клиента совершенно отсутствует этика и здравый смысл. Мне бы очень хотелось иметь этот планшет, чтобы я мог передать его в полицию в целях использования для улучшения позиции жертвы Триндаде.

    Но я сдаюсь, потому что отношения между адвокатом и его клиентом основаны на доверии, и в этом случае я его больше не имею. Я надеюсь, правда будет установлена», – сказал Гарсия де Андраде.

    Ранее от дела Триндаде отказалось адвокатское бюро «Фернандес и Абреу», после того, как девушка заявила, что секс с Неймаром был по обоюдному согласию.

    Источник: L’Equipe

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