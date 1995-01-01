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    Адвокат Мамаева: «Если апелляцию отклонят, все четверо будут этапированы в разные колонии»

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал об апелляции, которую 13-го июня рассмотрит суд Москвы.

    — 13 июня Мосгорсуд рассмотрит вашу апелляцию на приговор, вынесенный Пресненским судом. Какие у вас ожидания перед слушанием?

    — Ожидание у меня одно, что в нашем деле наконец будет поставлена логическая и юридически правильная точка. Что будет принято законное решение, которое в дальнейшем мне и моим коллегам не нужно будет вновь оспаривать. Очень надеемся на то, что суд разумно квалифицирует содеянное Мамаевым и Кокориным и они вместе с Кириллом и Александром Протасовицким будут незамедлительно освобождены в зале суда.

    — То есть шансы на то, что их отпустят на свободу, есть?

    — Это не шансы, для этого имеются все основания. Мы же не в казино играем, делая ставку на черное или красное. Есть дело, есть его обстоятельства и их неправильная классификация.

    Знаете, самое удивительное, что процесс по Мамаеву и Кокорину, на самом деле, абсолютно рядовой. Как говорят в народе, не стоит и выеденного яйца. Из него просто раздули всю эту резонансную и долгоиграющую историю. В моей практике, а она насчитывает уже 19 лет, это дело одно из самых банальных. По своей сути, но не составляющей.

    В реальности мы продолжаем играть в кошки-мышки, хотя юридически правильное расследование не представляет ни для кого особых сложностей. Все прекрасно понимают и верную квалификацию степени виновности ребят, но почему-то они до сих пор под стражей.

    — Вас не смущает тот факт, что до сегодняшнего дня Мосгорсуд, по вашим же словам, весьма формально относился ко всем жалобам и прошениям по этому делу?

    — Да, ранее так и было. Но подчеркну, на тот момент они рассматривали вопросы касательно продления меры пресечения. Да, формально, поскольку мы постоянно указывали на то, что нет обстоятельств предварительного сговора и хулиганства, из-за которых в отношении футболистов избрали самую жесткую меру пресечения. Сейчас есть надежда на то, что апелляционная инстанция подойдет к рассмотрению дела иначе. По сути, все доказательства будут изучаться заново. Кроме того, мы сможем предоставить новые данные о невиновности своих подзащитных. К слову, я собираюсь это сделать.

    — Что будет в том случае, если вашу апелляцию отклонят?

    — Приговор вступит в законную силу, и включатся рычаги направления ребят в места отбытия наказания. Подчеркну, что все четверо будут этапированы в разные колонии. Но хочется верить, что до этого все-таки не дойдет.

    Источник: RT

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