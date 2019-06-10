Игнатов: «Подписать контракт с агентом в обмен на регулярную игру в основе? В «Спартаке» такое просто невозможно»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что не согласился бы подписать контракт с кем-либо из агентов, если бы в обмен на это ему пообещали регулярные выступления в основном составе команды. По словам 19-летнего футболиста, в московском клубе такое просто невозможно.

– В конце первой части чемпионата вы стали редко появляться на поле. Появлялось много слухов о якобы неспортивных причинах такой ситуации. Как-то задевают такие разговоры?

– Нет, не задевают. Это же слухи, и не нужно верить всему, что говорят и пишут. Я-то знаю правду, всегда можно узнать у меня напрямую. Вы же спросили. Неспортивных причин не было. Осенью я вернулся в команду после вызова в сборную России 2000 года рождения в отличном настроении, так как мы вышли со сборной в следующий раунд. До конца года тренировался, готовился к матчам чемпионата.

И на зимних сборах тоже работал в полную силу, играл в контрольных матчах и на турнире в Катаре. Но перед игрой против «Краснодара» получил травму и месяц восстанавливался. После возвращения в общую группу выкладывался на тренировках на 100%. Я готов играть с первой минуты, а кому и когда выходить на поле – решает тренер.

– Было такое, что кто-то намекал или предлагал вам подписать соглашение с каким-либо агентом в обмен на регулярную игру в основе «Спартака»?

– Нет, со мной такого никогда не было и, думаю, в таком большом клубе, как «Спартак», такое просто невозможно. Отношусь отрицательно, и ситуацию, что мне такое будет кто-то предлагать, я даже представлять себе не хочу. Я – профессиональный футболист, моя задача – быть лучшим на тренировках, выходить на поле и радовать болельщиков своей игрой.