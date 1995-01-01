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    Евменов вновь будет отвечать за селекцию «Зенита». При нем в команду пришли Эрнани, Молло, Цаллагов

    Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что курировать селекцию «Зенита» на внутреннем рынке будет Антон Евменов. Он работал в клубе и ранее – до зимы 2016-2017 годов.

    Например, при Евменове в клуб пришли такие футболисты, как Эрнани, Йоанн Молло, Ибрагим Цаллагов. На международном трансферном рынке работу «Зенита» контролирует спортивный директор Хавьер Рибалта.

    • На текущий момент «Зенит» не оформил ни одного летнего трансфера.
    • Осенью команда стартует в Лиге чемпионов.
    • Старт сезона для «Зенита» – 6 июля (игра за Суперкубок России против «Локомотива»).

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +892

      волчарик 31 минуту назад

      Ха ха.При такой селекции трепещите конкуренты.

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      Рейтинг: +352

      Аденн 1 час назад

      да уж, Молло лучшее приобретение бЗенита.

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