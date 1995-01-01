Евменов вновь будет отвечать за селекцию «Зенита». При нем в команду пришли Эрнани, Молло, Цаллагов

Ха ха.При такой селекции трепещите конкуренты.
Журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что курировать селекцию «Зенита» на внутреннем рынке будет Антон Евменов. Он работал в клубе и ранее – до зимы 2016-2017 годов.
Например, при Евменове в клуб пришли такие футболисты, как Эрнани, Йоанн Молло, Ибрагим Цаллагов. На международном трансферном рынке работу «Зенита» контролирует спортивный директор Хавьер Рибалта.
- На текущий момент «Зенит» не оформил ни одного летнего трансфера.
- Осенью команда стартует в Лиге чемпионов.
- Старт сезона для «Зенита» – 6 июля (игра за Суперкубок России против «Локомотива»).