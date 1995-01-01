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    Тихонов: «Предложения от клубов есть. Были и из-за рубежа»

    Тренер Андрей Тихонов рассказал о дальнейшем продолжении карьеры. По словам специалиста, предложения у него есть.

    «Предложения есть, но хотелось бы понимать, какое задачи перед собой ставят команды, какие планы у них на сезон. Пока раздумываю. Предложения были и из ближнего зарубежья», – сказал Тихонов.

    • Последним местом работы тренера были «Крылья Советов», которые он покинул в октябре.
    • В качестве игрока Тихонов больше всего матчей провел за «Спартак» (1992-2000 годы).
    • Главное достижение в тренерской карьере – второе место ФНЛ с «Крыльями Советов».

    Источник: Sportbox

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3949

      Агасфер 20 минут назад

      Будешь долго думать-кушать нечего будет.

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