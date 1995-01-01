Тихонов: «Предложения от клубов есть. Были и из-за рубежа»

Будешь долго думать-кушать нечего будет.
Тренер Андрей Тихонов рассказал о дальнейшем продолжении карьеры. По словам специалиста, предложения у него есть.
«Предложения есть, но хотелось бы понимать, какое задачи перед собой ставят команды, какие планы у них на сезон. Пока раздумываю. Предложения были и из ближнего зарубежья», – сказал Тихонов.
- Последним местом работы тренера были «Крылья Советов», которые он покинул в октябре.
- В качестве игрока Тихонов больше всего матчей провел за «Спартак» (1992-2000 годы).
- Главное достижение в тренерской карьере – второе место ФНЛ с «Крыльями Советов».