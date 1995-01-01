Тихонов: «Предложения от клубов есть. Были и из-за рубежа»

Тренер Андрей Тихонов рассказал о дальнейшем продолжении карьеры. По словам специалиста, предложения у него есть.

«Предложения есть, но хотелось бы понимать, какое задачи перед собой ставят команды, какие планы у них на сезон. Пока раздумываю. Предложения были и из ближнего зарубежья», – сказал Тихонов.