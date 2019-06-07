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    Врачи «Зенита» получили разрешение лечить колено Кокорина в СИЗО

    Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что врачи «Зенита» смогут на следующей неделе приступить к лечению нападающего Александра Кокорина на территории СИЗО.

    «Врачи «Зенита» уже написали обращение (в УФСИН по Москве) по поводу того, что они готовы оказать реабилитационную помощь Кокорину. Написали, какой аппарат, подготовили документы и предоставили соответствующие сертификаты, чтобы все было по норме.

    В принципе, они получили разрешение приезжать и делать те реабилитационные процедуры, которые рекомендованы Александру врачом. Я думаю, что уже на следующей неделе они приступят к лечению», – сказала Потяева.

    • Суд приговорил Кокорина к 1 году и 6 месяцам заключения в исправительной колонии общего режима.
    • С учетом времени, проведенного в СИЗО, он выйдет на свободу не позднее декабря 2019 года.
    • 13 июня суд рассмотрит жалобы на приговор Кокорина и других фигурантов дела.

    Источник: «Р-Спорт»

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