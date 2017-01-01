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    Кверквелия: «Хочется европейский чемпионат из топ-5. Я в «Локо» два с половиной года, все выиграл»

    Защитник «Локомотива» Соломон Квекрвелия ответил на вопросы о возможном уходе из клуба.

    – Что с вашим будущем? У вас контракт до лета 2021 года, обсуждает ли клуб его продление?

    – Я ни с кем об этом не разговаривал, ничего не обсуждал. Но два года – нормально, время еще есть.

    – Весной Нобель Арустамян сообщил: с 1 июля отступные в вашем контракте – 3,6 миллиона евро. Это близко к правде?

    – Ну, раз Нобель говорит… Плюс-минус так.

    – В прошлом году писали, что вами интересовались в АПЛ. Если позовут в Европу сейчас, поедете?

    – Я в «Локо» два с половиной года, все выиграл. Если у меня будет хорошее предложение из Европы – почему нет? Можно попробовать взять титул в другой стране.

    Стать чемпионом, выиграть Кубок и закончить – это не про меня, я не такой. Хочу побеждать дальше! Чем больше титулов – тем лучше.

    – То есть если уезжать, то только в топ-клуб?

    – Бороться за выживание точно нет смысла. Но в идеале хочется европейский чемпионат из топ-5 и бороться минимум за Лигу Европы.

    Конечно, сложно туда попасть, но если появятся варианты, которые интересны и клубу, и мне – я подумаю. Это хороший шаг в карьере.

    – Допустим, завтра на вас выйдет клуб АПЛ, но не из топ-5. Даже рассматривать не будете?

    – Почему? Любое предложение буду рассматривать! Либо еду в «Челси», либо не еду никуда – такого точно нет.

    Если [предложат] нормальные условия и команду, почему нет? Буду обсуждать, решать.

    • Кверквелия выступает за «Локомотив» с 2017 года, он перешел в команду из «Рубина».
    • В прошедшем сезоне РПЛ игрок провел 30 матчей и забил один гол.

    Источник: Sport24

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