Тульский «Арсенал» не собирается подписывать Глушакова

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что клуб не планирует сотрудничать с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

«Список возможных трансферов на лето уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Дениса Глушакова в этом списке нет. Мы не готовы его подписать. Даже не рассматриваем», – сказал Аджоев.