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    Тульский «Арсенал» не собирается подписывать Глушакова

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что клуб не планирует сотрудничать с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.

    «Список возможных трансферов на лето уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Дениса Глушакова в этом списке нет. Мы не готовы его подписать. Даже не рассматриваем», – сказал Аджоев.

    • «Спартак» намерен избавиться от Глушакова во время летнего трансферного окна.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2020 года.
    • В сезоне-2018/19 хавбек забил три гола в 25 матчах.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +398

      serhio80 58 минут назад

      Не, ну если удастся его продать хоть куда-то) а так проще денег ему выплатить и пусть ****** куда хочет, такой вариант выйдет дешевле еще одного проваленного сезона

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      Рейтинг: +6016

      vka1970 1 час назад

      Даже Арсенал понимает, что баба с возу, кобыле легче.
      Уж футбольные специалисты отлично понимают при чьей помощи сплавили Карреру. А на его месте может оказаться любой, даже не хватающий звёзд с неба специалист.Хотя есть и плюс.Второго Измайлова у них нет...............

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