Тульский «Арсенал» не собирается подписывать Глушакова

Не, ну если удастся его продать хоть куда-то) а так проще денег ему выплатить и пусть ****** куда хочет, такой вариант выйдет дешевле еще одного проваленного сезона
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил, что клуб не планирует сотрудничать с полузащитником «Спартака» Денисом Глушаковым.
«Список возможных трансферов на лето уже видел. Смотрится он пока не очень. Хотим подписать футболиста с российским паспортом, а с этим сейчас очень тяжело. Дениса Глушакова в этом списке нет. Мы не готовы его подписать. Даже не рассматриваем», – сказал Аджоев.
- «Спартак» намерен избавиться от Глушакова во время летнего трансферного окна.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2020 года.
- В сезоне-2018/19 хавбек забил три гола в 25 матчах.