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    «Спартак» и ЦСКА сыграют в первом круге в августе на «Открытие Арене»

    Матч первого круга нового сезона между «Спартаком» и ЦСКА состоится в августе на стадионе «Открытие Арена». Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

    «Была просьба от Матч ТВ и РПЛ дождаться вечера. Планируется презентация календаря. Могу лишь сказать, что дерби будет во второй половине августа. На стадионе «Спартака». Остальное – вечером», – сказал Бабаев.

    В сезоне-2018/19 «Спартак» занял в чемпионате России пятое место, ЦСКА – четвертое. Армейцы обошли красно-белых в последнем туре.

    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3909

      Агасфер 1 час назад

      Опять двойка...в ворота Максимки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19505

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Будем выполнять заветы Алекперова.

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