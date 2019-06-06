«Спартак» и ЦСКА сыграют в первом круге в августе на «Открытие Арене»

Матч первого круга нового сезона между «Спартаком» и ЦСКА состоится в августе на стадионе «Открытие Арена». Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«Была просьба от Матч ТВ и РПЛ дождаться вечера. Планируется презентация календаря. Могу лишь сказать, что дерби будет во второй половине августа. На стадионе «Спартака». Остальное – вечером», – сказал Бабаев.

В сезоне-2018/19 «Спартак» занял в чемпионате России пятое место, ЦСКА – четвертое. Армейцы обошли красно-белых в последнем туре.