Моуринью пошутил над своим падением на хоккейном матче в Москве

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошутил по поводу своего падения во время матча Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и петербургским СКА, который состоялся в начале февраля в Москве.

Португальский специалист делал символическое первое вбрасывание в игре. Во время выхода на лед по красной ковровой дорожке он поскользнулся и упал.

Сегодня Моуринью выпустил ролик о прощании с каналом RT, на котором он работал в качестве эксперта на матчах Лиги чемпионов-2018/19.

«Я рад, что мы прошли этот путь вместе, как одна команда. Но пора возвращаться в игру. И спасибо, что организовали эту прекрасную вечеринку… с красной ковровой дорожкой.

Единственное, что мне во всем этом не понравилось, это мои танцы на льду в Москве», – сказал Моуринью.

«Похоже, всe прошло без загвоздок», – добавил португалец, после того, как прошелся по красной дорожке, расстеленной в редакции RT.