«Краснодар» предложил отменять ошибочно показанные желтые карточки, которые ведут к дисквалификации

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг предложил изменить дисциплинарный регламент РПЛ. Он написал письмо, текст которого приводит «СЭ».

«В последнее время мы столкнулись с рядом ситуаций, когда из-за ошибочно принятых решений судей игроки «Краснодара» необоснованно получали дисквалификацию на следующий матч.

Речь идет об ошибочно предъявленных желтых карточках, которые не влекут удаление в матче, но влекут дисквалификацию на следующий матч.

По общему правилу, закрепленному в дисциплинарном регламенте, обжалованию подлежит только ошибочное применение желтой карточки вместо другого игрока.

Мы считаем, что такое правило является несправедливым, обжалованию также должны подлежать ошибочно вынесенные предупреждения, которые приводят к автоматической дисквалификации», – говорится в письме.