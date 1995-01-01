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    «Краснодар» предложил отменять ошибочно показанные желтые карточки, которые ведут к дисквалификации

    Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг предложил изменить дисциплинарный регламент РПЛ. Он написал письмо, текст которого приводит «СЭ».

    «В последнее время мы столкнулись с рядом ситуаций, когда из-за ошибочно принятых решений судей игроки «Краснодара» необоснованно получали дисквалификацию на следующий матч.

    Речь идет об ошибочно предъявленных желтых карточках, которые не влекут удаление в матче, но влекут дисквалификацию на следующий матч.

    По общему правилу, закрепленному в дисциплинарном регламенте, обжалованию подлежит только ошибочное применение желтой карточки вместо другого игрока.

    Мы считаем, что такое правило является несправедливым, обжалованию также должны подлежать ошибочно вынесенные предупреждения, которые приводят к автоматической дисквалификации», – говорится в письме.

    • Сейчас дисквалификация в РПЛ на один матч следует за четыре желтые карточки.
    • Также дисквалификация на матч следует за красную карточку (две желтые в одной игре). В отдельных случаях возможны дополнительные санкции вплоть до пропуска нескольких матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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