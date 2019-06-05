МЛС хочет объединиться с чемпионатом Мексики

Генеральный директор МЛС Дон Гарбер заявил, что был бы не против создания единого чемпионата для клубов из США, Канады и Мексики.

«Я могу представить североамериканскую версию английской Премьер-лиги. Это был бы большой континентальный чемпионат, объединяющий США, Канаду и Мексику. Уверен, это был бы зрелищный и конкурентоспособный чемпионат, который предложил бы зрителям качественный футбол», – сказал Гарбер.

С июля по сентябрь 8 команд МЛС и чемпионата Мексики сыграют в совместном турнире «Кубок Лиг».

