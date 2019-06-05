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    МЛС хочет объединиться с чемпионатом Мексики

    Генеральный директор МЛС Дон Гарбер заявил, что был бы не против создания единого чемпионата для клубов из США, Канады и Мексики.

    «Я могу представить североамериканскую версию английской Премьер-лиги. Это был бы большой континентальный чемпионат, объединяющий США, Канаду и Мексику. Уверен, это был бы зрелищный и конкурентоспособный чемпионат, который предложил бы зрителям качественный футбол», – сказал Гарбер.

    С июля по сентябрь 8 команд МЛС и чемпионата Мексики сыграют в совместном турнире «Кубок Лиг».

    Источник: AS

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1031

      general.lizyukov 5 часов назад

      да у вас там команд на пару-тройку ведущих лиг хватит ))) и с болельщиками проблем нет

      0
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      Рейтинг: +448

      Cromathaar 6 часов назад

      Через стену неудобно будет играть.

      1
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      Рейтинг: +6221

      KLIM777 > Cromathaar 5 часов назад

      придется тогда в волейбол

      1
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      Рейтинг: +2359

      m40 6 часов назад

      Зачем? МЛС и так постоянно расширяется. США могли единолично превести ЧМ, но зачем то объединились с этими странами. Теперь вот и чемпионат зачем то хотят общий.

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