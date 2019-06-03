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    Менье: «Сомневаюсь, что «ПСЖ» заработает на мне, я же не 50-миллионный Рабьо»

    Защитник «ПСЖ» Тома Менье рассказал о желании остаться в клубе, а также сравнил себя с партнером по команде – полузащитником Адрианом Рабьо.

    «В клубе знают о моем желании остаться, а если не получится договориться, то я бы хотел, чтобы меня отпустили бесплатно.

    Сомневаюсь, что клуб заработает на мне. Я защитник, который играет в одном матче из трех и которому исполняется 27 лет. Я не Рабьо ценой в 50 миллионов евро.

    Пока еще не вел ни с кем переговоров, но получил много телефонных звонков заинтересованных клубов из топ-5 европейских чемпионатов», – заявил Менье.

    • В сезоне-2018/2019 Тома провел в составе «ПСЖ» 31 матч, забил пять мячей и сделал семь голевых передач.
    • Его контракт с парижанами рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Le Parisien

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +375

      OBOLEV 4 часа назад

      Какой хитрый парень ) Хочет бесплатно уйти и поднять комиссионные за бесплатный переход

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