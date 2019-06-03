Менье: «Сомневаюсь, что «ПСЖ» заработает на мне, я же не 50-миллионный Рабьо»

Защитник «ПСЖ» Тома Менье рассказал о желании остаться в клубе, а также сравнил себя с партнером по команде – полузащитником Адрианом Рабьо.

«В клубе знают о моем желании остаться, а если не получится договориться, то я бы хотел, чтобы меня отпустили бесплатно.

Сомневаюсь, что клуб заработает на мне. Я защитник, который играет в одном матче из трех и которому исполняется 27 лет. Я не Рабьо ценой в 50 миллионов евро.

Пока еще не вел ни с кем переговоров, но получил много телефонных звонков заинтересованных клубов из топ-5 европейских чемпионатов», – заявил Менье.