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    Натхо – о готовности вернуться в ЦСКА: «Скорее да, чем нет»

    Полузащитник «Олимпиакоса» Бибрас Натхо не исключил вариант с возвращением в ЦСКА.

    «Я не совсем доволен своим положением в «Олимпиакосе». Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет», – сказал футболист.

    • 31-летний Натхо прошлым летом покинул ЦСКА на правах свободного агента и перешел в «Олимпиакос», заключив контракт до 2020 года.
    • В составе греческой команды израильтянин сыграл 34 матча, забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.

    Источник: «Известия»

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