Натхо – о готовности вернуться в ЦСКА: «Скорее да, чем нет»

Полузащитник «Олимпиакоса» Бибрас Натхо не исключил вариант с возвращением в ЦСКА.

«Я не совсем доволен своим положением в «Олимпиакосе». Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет», – сказал футболист.