Натхо – о готовности вернуться в ЦСКА: «Скорее да, чем нет»

Поздняк метаться
Полузащитник «Олимпиакоса» Бибрас Натхо не исключил вариант с возвращением в ЦСКА.
«Я не совсем доволен своим положением в «Олимпиакосе». Готов ли я вернуться в ЦСКА? Я бы рассмотрел такой вариант. Скорее да, чем нет», – сказал футболист.
- 31-летний Натхо прошлым летом покинул ЦСКА на правах свободного агента и перешел в «Олимпиакос», заключив контракт до 2020 года.
- В составе греческой команды израильтянин сыграл 34 матча, забил один гол и сделал пять результативных передач.
- Хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.