Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал высказался о вице-президенте клуба Эде Вудворде.

«В «Баварии» ответственными были люди из футбола. Я ценю это. В «Манчестер Юнайтед», наоборот, Эда Вудворта назначили генеральным директором – человека с нулевым пониманием футбола, который раньше был банкиром.

Когда клубом управляют только с коммерческой точки зрения, то все не может быть хорошо. Я не держу обиду на клуб. Они хотели Моуринью, он был на рынке. Но назначение Моуринью очевидно было интересным с точки зрения бизнеса.

Он выигрывает матчи. Для такого клуба, как «Юнайтед», самое важное – выигрывать матчи. Как их выигрывать – не главный вопрос. Английские болельщики видят это по-другому.

Они принимают то, что игра – это не только про атаку, но и про оборону. Я всегда пытался защищаться высоко, находиться на половине поля соперника и играть там», – сказал ван Гаал.