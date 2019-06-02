То позорище, что ты выдал в МЮ - это типа ты был лучше Моуриньо? Ой, не смешите... Последние 3 тренера МЮ - это провал, изначально их не следовало назначать, но проблемы более системные, там какая-то нездоровая фигня творится, что в раздевалке, что в управлении клубом. С этого нужно начинать, а потом уже и коуча грамотного выбрать, подходящего.
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал высказался о вице-президенте клуба Эде Вудворде.
«В «Баварии» ответственными были люди из футбола. Я ценю это. В «Манчестер Юнайтед», наоборот, Эда Вудворта назначили генеральным директором – человека с нулевым пониманием футбола, который раньше был банкиром.
Когда клубом управляют только с коммерческой точки зрения, то все не может быть хорошо. Я не держу обиду на клуб. Они хотели Моуринью, он был на рынке. Но назначение Моуринью очевидно было интересным с точки зрения бизнеса.
Он выигрывает матчи. Для такого клуба, как «Юнайтед», самое важное – выигрывать матчи. Как их выигрывать – не главный вопрос. Английские болельщики видят это по-другому.
Они принимают то, что игра – это не только про атаку, но и про оборону. Я всегда пытался защищаться высоко, находиться на половине поля соперника и играть там», – сказал ван Гаал.
- Ван Гаал возглавлял «МЮ» с 2014 по 2016 год. При нем клуб выиграл Кубок Англии и занимал четвертое и пятое места в АПЛ.
- Жозе Моуринью работал в команде с 2016 по 2018 год. С ним «МЮ» выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лигу Европы. В АПЛ клуб занимал шестое и второе места.