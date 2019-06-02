Рыжиков, Шишкин и Шейдаев – в старте «Крыльев Советов» на матч плей-офф РПЛ с «Нижним Новгородом»

Известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» на матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Рохель, Денисов, Шишкин, Рабиу, Антон, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Шейдаев.
«Нижний Новгород»: Анисимов, Абрамов, Палиенко, Голышев, Сапета, Носов, Фомин, Салугин, Хрипков, Гогличидзе, Хайруллов.
- Первая встреча завершилась победой «Крыльев Советов» со счетом 3:1.
- Матч пройдет на «Самара Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени.
- За его событиями можно будет следить в онлайне «Бомбардира».