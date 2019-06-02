Рыжиков, Шишкин и Шейдаев – в старте «Крыльев Советов» на матч плей-офф РПЛ с «Нижним Новгородом»

Известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода» на матч за право играть в РПЛ в следующем сезоне.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Самарджич, Рохель, Денисов, Шишкин, Рабиу, Антон, Ткачук, Тимофеев, Зиньковский, Шейдаев.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Абрамов, Палиенко, Голышев, Сапета, Носов, Фомин, Салугин, Хрипков, Гогличидзе, Хайруллов.