Неймар – об обвинениях в изнасиловании: «Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь»

Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар отреагировал на обвинения в сексуальном насилии.
«Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь и то, что происходит в моей семье», – написал футболист в своем инстаграме.
- Ранее стало известно, что девушка, чье имя не называется, обратилась в полицию и написала заявление на игрока. Она утверждает, что Неймар изнасиловал ее в парижском отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe вечером 15 мая.
- Сейчас нападающий находится в расположении сборной Бразилии и готовится к Кубку Америки-2019.