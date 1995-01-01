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    Неймар – об обвинениях в изнасиловании: «Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь»

    Бразильский форвард «ПСЖ» Неймар отреагировал на обвинения в сексуальном насилии.

    «Из-за вымогательства меня заставляют разоблачать мою личную жизнь и то, что происходит в моей семье», – написал футболист в своем инстаграме.

    • Ранее стало известно, что девушка, чье имя не называется, обратилась в полицию и написала заявление на игрока. Она утверждает, что Неймар изнасиловал ее в парижском отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe вечером 15 мая.
    • Сейчас нападающий находится в расположении сборной Бразилии и готовится к Кубку Америки-2019.

    Источник: Инстаграм Неймара

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