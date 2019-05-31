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    Адвокат сообщил омбудсмену о нарушении прав Мамаева

    Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обратился к уполномоченному по правам человека в связи с нарушением прав своего клиента.

    «Во-первых, они незаконно осуждены за преступление, которого не совершали, во-вторых, незаконно содержатся под стражей. И имеются основания для немедленного освобождения. И все это сказывается на состоянии их здоровья», – сказал Бушманов.

    • 11 октября Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, младший брат форварда Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий дважды подрались в центре Москвы.
    • Кокориных суд приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима , Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам.

    Источник: 360tv.ru

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    31.05.2019 20:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4791

      prezent2017 7 часов назад

      Незаконное осуждение - наша отечественная традиция. Чему удивляться?

      0
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      Рейтинг: +1012

      general.lizyukov 16 часов назад

      Кто-нибудь скажите этому "адвокату", что если он и его клиент считают, что приговор незаконный, то подают аппеляцию, а не пишут всяким объедсменам.
      Путину напиши, клоун, чтоб сразу пацанам по медали выдал, за тяготы и лишения

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1800

      кошмарик 16 часов назад

      блииин... где они набрали этих "адвокатов"? больших дуремаров и найти то тяжело было..

      0
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      Рейтинг: +594

      трениришко 17 часов назад

      у п и д о р о в нет прав

      0
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      Рейтинг: +308

      R015RK 18 часов назад

      Бред Бушманова

      0
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    • ...
      Рейтинг: +103

      releboy 19 часов назад

      А 5 алкашей избивших врачей скорой отделались 15-ю сутками. Это Россия!

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