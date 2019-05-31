Адвокат сообщил омбудсмену о нарушении прав Мамаева

Незаконное осуждение - наша отечественная традиция. Чему удивляться?
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обратился к уполномоченному по правам человека в связи с нарушением прав своего клиента.
«Во-первых, они незаконно осуждены за преступление, которого не совершали, во-вторых, незаконно содержатся под стражей. И имеются основания для немедленного освобождения. И все это сказывается на состоянии их здоровья», – сказал Бушманов.
- 11 октября Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, младший брат форварда Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий дважды подрались в центре Москвы.
- Кокориных суд приговорил к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима , Мамаева и Протасовицкого – к 1 году и 5 месяцам.