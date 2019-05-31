Адвокат сообщил омбудсмену о нарушении прав Мамаева

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обратился к уполномоченному по правам человека в связи с нарушением прав своего клиента.

«Во-первых, они незаконно осуждены за преступление, которого не совершали, во-вторых, незаконно содержатся под стражей. И имеются основания для немедленного освобождения. И все это сказывается на состоянии их здоровья», – сказал Бушманов.