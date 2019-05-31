Дзюба: «Ненависти к «Спартаку» нет совсем. Не со мной последним и не со мной первым клуб так поступил»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что послужило причиной его ухода из «Спартака».

– Нас поразило, когда на Кубке в Катаре вы тепло пообщались с Леонидом Федуном. Казалось, после фразы «За копейку мать родную удавит», вы, мягко говоря, не друзья.

– Да, пообщались, но не могу сказать, что у нас близкие отношения. Во-первых, я не злопамятный. Эти слова на его совести. Думаю, он и сам уже не раз пожалел о них. Это была его инициатива – подойти и поговорить. Я бы сам не стал бы. Не потому, что гордый или еще что-то. Просто, где я и где Федун? Я же не могу сказать: «Леонид Арнольдыч, здрасьте». Может, он вообще не помнит меня?

Ну сказал и сказал однажды. Я знаю, что это не так, и он это знает. Я ему за многое благодарен. Мне известно, что спустя какое-то время до него дошла информация, что определенные люди – от Асхабадзе до Челоянца, что тут скрывать, – делали все, чтобы мы разошлись. Люто не хотели, чтобы я был в «Спартаке». Почему? Это вопрос к ним. Про Челоянца понимаю – он хотел Мовсисяна любыми способами продлить. Была ситуация: Леонид Арнольдович сказал мне: «Жди меня в Марбелье, ни с кем ничего не подписывай, хочу с тобой лично поговорить». Дал ему слово, ждал его до последнего, а ему в это время лили в уши, что я с кем-то уже о чем-то договорился. И вот руководство приезжает. Думаю: «Наконец-то», а Мовсисян мне говорит: «Дзюба, это он не к тебе едет, а ко мне – переподписывать». То, что Челоянц продавливал. Вот и все.

Мы тренировались тогда, я по тестам в тройке лучших закончил. Ко мне подошел Юхан Гераскин: «Можно пожать тебе руку? Я восхищен тем, как ты продолжаешь заниматься несмотря ни на что». Я ему: «В смысле? А как не продолжу? Я профессионал, буду убиваться здесь каждую оставшуюся минуту. И если ухожу, то что мне, быть разобранным и мертвым, с пузом?» Уже тогда для меня было много звоночков.

А потом идет игра, тайм один состав, тайм – другой. Я выхожу во втором, а через 10 минут меня меняют. Но все понял еще до игры, когда руководство во главе с Федуном со всеми поздоровалось, а со мной нет. Мне даже руку не пожали. Хорошо, что не протянул, так и стоял бы с ней. Просто мимо прошли. Я подумал, неприятно. А потом вышел на поле, хорошо начал, чувствовал, что получается, и раз – вместо меня выпускают Ананидзе. Мы с ним дружим, спрашиваю: «Что такое?» Он мне: «Не знаю, я вообще не планировался, но сказали, меняй этого, Дзюбу». Ни с того, ни с сего. Видимо, была дана команда. Я сразу позвонил и сказал: «Все, «Зенит». Мне начали говорить: подожди, может, подумать. Нет, отвечаю, никаких «подумать». Это была последняя капля моего унижения. Такая обида разгорелась. И понял, что с этих пор матчи со «Спартаком» для меня будут особенными.

Нет ненависти к клубу, совсем. Я вообще люблю «Спартак» – это мой родной дом, который многое дал мне. Горжусь тем, что его воспитанник. По юношам выиграл там все, для меня было честью, что меня признали лучшим игроком выпуска 1988 года рождения, а наш выпуск – лучшим в истории школы. Но не со мной последним и не со мной первым так поступили и повели себя. Вот и все. Надеюсь, со временем там перестанут так относиться к своим.

В этом плане очень уважаю ЦСКА. Знаю много историй, как Бабаев и Гинер не давали никому в обиду Акинфеева и Березуцких. Люди пытались на них наехать, и им сразу объясняли: ребята, эти люди здесь столько-то лет, не смейте и не вздумайте. Вот это уровень, показатель уважения к своим воспитанникам, костяку, который долгое время поэтому все и выигрывал.

Так что с Федуном мы просто перекинулись парой фраз. Он, кажется, попросил много не забивать, а я отшутился.