Дзюба: «Могу ли представить, что когда-то вернусь в «Спартак»? Игроком – точно нет»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба исключил свое возвращение в «Спартак» в качестве игрока и заявил, что в следующем году собирается поступить на тренерские курсы.

– Можете представить, что когда-нибудь вернетесь в «Спартак»?

– Игроком – точно нет. По моим ощущениям – с такой комплекцией и стилем игры еще спокойно смогу выступать четыре-пять лет, если травм не будет. Но точно не стану мучить футбол и себя – как только перестану соответствовать определенному уровню, закончу карьеру

– То есть, условный «Долгопрудный» или «Арарат» – не вариант?

– Никогда. Зачем? Это уже мучение. Со временем хочу стать тренером, вижу себя в этой роли. Не знаю, как это пойдет. Нужна удача, но чувствую, что смогу объединить команду и найти нужные слова. Это моя история.

– Вы уже получаете тренерское образование?

– Через год будут набирать группу, и я как раз хочу в нее войти. Лексаков (Андрей, генеральный директор Академии тренерского мастерства) держит меня на карандаше, я ему сказал, что планирую.