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    Дзюба: «Могу ли представить, что когда-то вернусь в «Спартак»? Игроком – точно нет»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба исключил свое возвращение в «Спартак» в качестве игрока и заявил, что в следующем году собирается поступить на тренерские курсы.

    – Можете представить, что когда-нибудь вернетесь в «Спартак»?

    – Игроком – точно нет. По моим ощущениям – с такой комплекцией и стилем игры еще спокойно смогу выступать четыре-пять лет, если травм не будет. Но точно не стану мучить футбол и себя – как только перестану соответствовать определенному уровню, закончу карьеру

    – То есть, условный «Долгопрудный» или «Арарат» – не вариант?

    – Никогда. Зачем? Это уже мучение. Со временем хочу стать тренером, вижу себя в этой роли. Не знаю, как это пойдет. Нужна удача, но чувствую, что смогу объединить команду и найти нужные слова. Это моя история.

    – Вы уже получаете тренерское образование?

    – Через год будут набирать группу, и я как раз хочу в нее войти. Лексаков (Андрей, генеральный директор Академии тренерского мастерства) держит меня на карандаше, я ему сказал, что планирую.

    • Дзюба выступал за «Спартак» с 2006-го по 2015 год.
    • В общей сложности форвард провел за москвичей 158 матчей, забил 36 голов и сделал 23 результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.05.2019 15:35
    Комментарии14
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 3 часа назад

      Еще на что то надеется. От таких людей ,которые презрительно относились к Спартаку, надо держаться как можно дальше.

      0
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      Рейтинг: +42

      sajra 3 часа назад

      п и д о р этот Дзюба

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3852

      Агасфер 19 часов назад

      Да купи ты,наконец,у Алекперова "Спартак",вместе с Федуном!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +134

      LIWER RW 19 часов назад

      Очередной тренеришка?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19451

      gol_kak_sokol 20 часов назад

      "Игроком - точно нет". И для стрижки газона и мытья сортира тебя тоже не возьмем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +282

      SEREGA 64 20 часов назад

      ДА ТЫ ПРОДАЖНАЯ ШКУРА ЗДЕСЬ И НЕ НУЖНА ТЕБЕ ТОЛЬКО И ИГРАТЬ В КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ

      4
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      Рейтинг: +363

      ramos6548 22 часа назад

      ну кстати у Артема может и получится быть тренером. Думаю если станет то с Федуном снова сработаются ))

      1
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      Рейтинг: +312

      kolyma999 22 часа назад

      Уважуха.Самокритичен.А вот в качестве саженца на аллее всегда добро пожаловать.

      0
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      Рейтинг: +4424

      батог 22 часа назад

      То в Эвертон, то в тренеры..... Похоже Зенит уже не избавится !!!

      3
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      Рейтинг: +1754

      Evgeni1952 23 часа назад

      Сейчас это твой потолок. Выше некуда - только вниз.

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