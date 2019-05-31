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    Дзюба: «Манчини – не тренер, а бизнесмен»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о совместной работе с действующим тренером сборной Италии Роберто Манчини.

    – По Манчини у вас отболело?

    – Да, конечно. Кто-то мне сказал, не знаю, правда или нет, что он дал интервью – вот, мол, я эту команду подготовил, а Сергей Богданович Семак, молодец, выиграл. Вот это вызвало шок! Но в остальном – для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен.

    – Он вообще-то сборную Италии тренирует.

    – Как-то услышал однажды – почему итальянцы хорошо с русскими уживаются? Что те, что эти – мафиози. Так и есть. Ну и что, что Италия? Посмотрим, что из этого выйдет – у него уже и там нападающих не хватает.

    Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять – есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным.

    – То есть как тренер он дно?

    – Да вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен. Столько баек с ним связано. Готовились как-то к «Спартаку», он говорит: «У них там хороший 25-й номер, турок такой». Кто-то ему говорил: «Ташчи?» Тот в ответ: «Какой Ташчи, нет!». Я уже сижу, закипаю, говорю: «Это Мельгарехо, он парагваец». Манчини мне: «Браво!».

    Первая установка перед «Спартаком» у него была: «У них девять правшей, два левши – погнали». Никого не знал из соперников. Говорит: «Там есть классная десятка, как его?». Ему шепчут – Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова – Зе Луиш. О, да! Так, еще штрафные опасно бьет, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и все в таком духе.

    • Роберто Манчини работал с «Зенитом» в сезоне-2017/2018.
    • При итальянце клуб занял пятое место в чемпионате России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.05.2019 09:45
    Комментарии34
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      Рейтинг: +71233

      zigbert 3 часа назад

      Дзюбе пора на тренерскую работу ,он все знает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      Аденн 20 часов назад

      ну, а например Дзюба не футболист, а кривоногое болтливое полено.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2574

      владимир миронов 22 часа назад

      Давно известно, что у Дзюбы язык быстрей мозгов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +757

      алдан2014 23 часа назад

      Опять тренеришка... Артём,когда ты наконец думать будешь прежде чем говорить?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Kl0dus > алдан2014 22 часа назад

      В данном случае он прав

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      olmok 23 часа назад

      дзюба тоже хочет стать тренером в смысле бизнесменом

      0
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      Рейтинг: +173

      Ашет Арбузян 31 мая, 14:56

      – То есть как тренер он дно
      __________________________________
      дно- это журналист. Который позволяет публично такие слова воспроизводить

      5
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      Рейтинг: +820

      Иван_Невский 31 мая, 13:19

      разговорился .... наверное с футболом завязал

      5
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      Рейтинг: +976

      altezzik 31 мая, 13:04

      Понятно, что Манчини физрук, но Дзюба тот еще болтун. Лучше держать язык за зубами.

      6
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      Рейтинг: +268

      Ганнибал Лектор 31 мая, 12:35

      Да уж... Выгнать Дзюбиньо и взять гениального Зе... Тут не бизнесмен, тут диверсант скорее

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      jeka543 31 мая, 12:29

      да точно также сказал про эмери (тренеришка) который работает с топ клубами и выигрывает, а он чё выиграл чемпионат россии в 31 год

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