Дзюба: «Манчини – не тренер, а бизнесмен»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба рассказал о совместной работе с действующим тренером сборной Италии Роберто Манчини.

– По Манчини у вас отболело?

– Да, конечно. Кто-то мне сказал, не знаю, правда или нет, что он дал интервью – вот, мол, я эту команду подготовил, а Сергей Богданович Семак, молодец, выиграл. Вот это вызвало шок! Но в остальном – для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен.

– Он вообще-то сборную Италии тренирует.

– Как-то услышал однажды – почему итальянцы хорошо с русскими уживаются? Что те, что эти – мафиози. Так и есть. Ну и что, что Италия? Посмотрим, что из этого выйдет – у него уже и там нападающих не хватает.

Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять – есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным.

– То есть как тренер он дно?

– Да вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен. Столько баек с ним связано. Готовились как-то к «Спартаку», он говорит: «У них там хороший 25-й номер, турок такой». Кто-то ему говорил: «Ташчи?» Тот в ответ: «Какой Ташчи, нет!». Я уже сижу, закипаю, говорю: «Это Мельгарехо, он парагваец». Манчини мне: «Браво!».

Первая установка перед «Спартаком» у него была: «У них девять правшей, два левши – погнали». Никого не знал из соперников. Говорит: «Там есть классная десятка, как его?». Ему шепчут – Промес. О, точно! Второй хороший, прыгает здорово, как его? Ему снова – Зе Луиш. О, да! Так, еще штрафные опасно бьет, десятый номер, как там? Промес! Точно, Промес. Ну и все в таком духе.