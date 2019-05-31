Журналист Скира: «Менье в ближайшее время подпишет контракт с «Арсеналом» на пять лет»

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«Арсенал» ведет переговоры с «ПСЖ» о переходе бельгийского защитника Тома Менье.
«Арсенал» в успешных переговорах с «ПСЖ» по переходу Тома Менье. «Канониры» предложили пятилетний контракт. Сейчас клубы завершают сделку», – сообщил Никола Скиро в личном твиттере.
- Менье выступает в составе «ПСЖ» с 2016 года.
- В этом сезоне бельгиец сыграл в 22 матчах, забил три гола и сделал четыре ассиста.
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— Nicolò Schira (@NicoSchira) 30 мая 2019 г.
Николо Скира – журналист La Gazzetta dello Sport. Одним из первых сообщил об уходе Лучано Спаллетти из «Интера». Профилируется на инсайдах из Италии и ведущих европейских клубов. 26 тысяч подписчиков в твиттере.