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    Журналист Скира: «Менье в ближайшее время подпишет контракт с «Арсеналом» на пять лет»

    «Арсенал» ведет переговоры с «ПСЖ» о переходе бельгийского защитника Тома Менье.

    «Арсенал» в успешных переговорах с «ПСЖ» по переходу Тома Менье. «Канониры» предложили пятилетний контракт. Сейчас клубы завершают сделку», – сообщил Никола Скиро в личном твиттере.

    • Менье выступает в составе «ПСЖ» с 2016 года.
    • В этом сезоне бельгиец сыграл в 22 матчах, забил три гола и сделал четыре ассиста.

    Источник: Твиттер Николо Скира

    Николо Скира – журналист La Gazzetta dello Sport. Одним из первых сообщил об уходе Лучано Спаллетти из «Интера». Профилируется на инсайдах из Италии и ведущих европейских клубов. 26 тысяч подписчиков в твиттере.

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    31.05.2019 08:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +133

      Shotlandets86 31 мая, 12:20

      Белльерин в Путалону возвращается?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball 31 мая, 10:20

      Не люблю я парней 190 см роста на фланге. Я думал он моложе.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +589

      lysenkoff 31 мая, 09:51

      Он защитник...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1161

      ItalianFootball > lysenkoff 31 мая, 10:19

      Спасибо, Кэп)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +382

      LMI 31 мая, 08:38

      Даже удивительно как-то. Не успели утихнуть муки сезона минувшего, а мы уже кого-то практически подписываем ? Это как-то не в нашем стиле. Или стиль все же меняется ?

      1
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