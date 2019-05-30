Матчи за место в РПЛ. «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первой игре

«Нижний Новгород» дома проиграл «Крыльям Советов» в первом матче за место в РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:3.

Победный гол забил полузащитник Антон Зиньковский на 92-й минуте. На 95-й минуте защитник Роман Шишкин забил третий гол «Крыльев» в ворота «Нижнего Новгорода».

Ответная игра пройдет в Самаре 2 июня.

Чемпионат России. Матчи за место в РПЛ. Первая игра

Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Фомин (с пенальти), 23; 1:1 – Федорив (в свои ворота), 65; 1:2 – Зиньковский (с пенальти), 90+2; 1:3 – Шишкин, 90+5.

«Нижний Новгород»: Анимисов, Гогличидзе, Федорив, Хрипков, Хайруллов, Фомин, Голышев (Игнатович, 59), Сапета, Носов (Скворцов, 79), Палиенко, Салугин (Делькин, 75).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Зотов, 77), Самарджич, Рохель, Шишкин, Тимофеев, Рабиу (Полуяхтов, 77), Антон (Яковлев, 84), Зиньковский, Ткачук, Шейдаев.

Предупреждения: Федорив, 26; Гогличидзе, 90+1 – Тимофеев, 21; Рабиу, 68; Антон, 72.