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    Матчи за место в РПЛ. «Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первой игре

    «Нижний Новгород» дома проиграл «Крыльям Советов» в первом матче за место в РПЛ. Игра завершилась со счетом 1:3.

    Победный гол забил полузащитник Антон Зиньковский на 92-й минуте. На 95-й минуте защитник Роман Шишкин забил третий гол «Крыльев» в ворота «Нижнего Новгорода».

    Ответная игра пройдет в Самаре 2 июня.

    Чемпионат России. Матчи за место в РПЛ. Первая игра

    Нижний Новгород – Крылья Советов (Самара) – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фомин (с пенальти), 23; 1:1 – Федорив (в свои ворота), 65; 1:2 – Зиньковский (с пенальти), 90+2; 1:3 – Шишкин, 90+5.

    «Нижний Новгород»: Анимисов, Гогличидзе, Федорив, Хрипков, Хайруллов, Фомин, Голышев (Игнатович, 59), Сапета, Носов (Скворцов, 79), Палиенко, Салугин (Делькин, 75).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Зотов, 77), Самарджич, Рохель, Шишкин, Тимофеев, Рабиу (Полуяхтов, 77), Антон (Яковлев, 84), Зиньковский, Ткачук, Шейдаев.

    Предупреждения: Федорив, 26; Гогличидзе, 90+1 – Тимофеев, 21; Рабиу, 68; Антон, 72.

    Источник: «Бомбардир»

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    30.05.2019 20:55
    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 31 мая, 09:14

      Крыльями главное шибко не расслабиться перед ответкой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      deniscom2017 31 мая, 06:04

      Лапочкин - VAR 3:1

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3

      deniscom2017 31 мая, 05:10

      Сейчас Новгород должен 3 забить

      0
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      Рейтинг: +269

      Alekxei Z. 31 мая, 00:09

      Все обсуждают ВАР, а почему не задать вопросы игрокам ?
      Игрок КС мяча не коснулся , но и толчка не было , от чего полетел нап.нижнего ? Очень хотел. Контакт был но фола не было.
      Пен. В ворота нижнего можно и не давать было, но вопрос защитнику. Проиграл позицию и борьбу , но зачем руку выставляешь ???
      Проще конечно сказать что судья убил.
      Играли два говна и реф в этом не виноват.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +269

      Alekxei Z. 30 мая, 23:59

      Решения судьи можно обсуждать, но о самой игре и сказать нечего.
      Два говна , им обоим в вышке делать нехера.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +213

      Вальдемар IV 30 мая, 23:48

      какой черт крылья кому-то тащить, это же не фк сухина, у обеих стадион огромный, любой бы был удобным для зрителей и собирал зрителей.

      1
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      Рейтинг: +2574

      владимир миронов 30 мая, 21:59

      Судейская мафия бессмертна, на VAR у них есть навар.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +624

      Жёлто-синий 30 мая, 21:44

      Даже вар не спасёт от наших судей (продажные)

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2520

      Yev 30 мая, 21:19

      Матч не смотрел, но что касается VAR: там не обязательно судье лично смотреть эпизод, ему видеоассистенты дожгы в ухо говорить. Но теперь эти моменты обязательно посмотрю.

      0
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      Рейтинг: +548

      латунный сепаратист > Yev 30 мая, 21:20

      асистенты наверно в карты играли.или пошли за кофе

      2
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      Рейтинг: +548

      латунный сепаратист 30 мая, 21:18

      нижний новгород-лапочкин 1-3

      5
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