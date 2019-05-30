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    Diario Sport: «Барселона» рассматривает возвращение Неймара

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Барселону» этом летом.

    По информации Diario Sport, в последние несколько дней каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Сам бразилец хочет вернуться в «Барселону» и об этом знают игроки команды, среди которых у него много друзей. При этом «Барселона» пока не контактировала ни с форвардом, ни с его агентами, ни с «ПСЖ».

    Как утверждает источник, каталонцы не могут заплатить за нападающего полную стоимость, поэтому постараются включить в сделку кого-то из своих футболистов.

    • Неймар выступал за каталонцев с 2013-го по 2017 год. Форвард провел за «Барселону» 186 матчей, забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.
    • В августе 2017 года бразилец перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
    • Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Неймара в 180 миллионов евро.

    Источник: Diario Sport

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    30.05.2019 18:56
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29229

      portero 19 часов назад

      что то не хочется его возвращения

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71233

      zigbert 31 мая, 10:23

      Сейчас это уже не тот Неймар что у ходил из Барселоны.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7064

      Cules2013 30 мая, 22:17

      Не дай бог. Пусть будет Гризманн, или вообще третий вариант.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +595

      Mr Abdullaev 30 мая, 22:08

      Малкома ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 > Mr Abdullaev 30 мая, 22:18

      скорее, Дембеля. Малком нафиг ПСЖ не нужен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3387

      la verdad 30 мая, 20:00

      ¡Bienvenidos a casa!

      0
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      ...
      Рейтинг: +820

      Иван_Невский > la verdad 19 часов назад

      так его же не зовут еще, теперь у него дом в Париже.

      1
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