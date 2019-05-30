Diario Sport: «Барселона» рассматривает возвращение Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Барселону» этом летом.

По информации Diario Sport, в последние несколько дней каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Сам бразилец хочет вернуться в «Барселону» и об этом знают игроки команды, среди которых у него много друзей. При этом «Барселона» пока не контактировала ни с форвардом, ни с его агентами, ни с «ПСЖ».

Как утверждает источник, каталонцы не могут заплатить за нападающего полную стоимость, поэтому постараются включить в сделку кого-то из своих футболистов.