Diario Sport: «Барселона» рассматривает возвращение Неймара

что то не хочется его возвращения
Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Барселону» этом летом.
По информации Diario Sport, в последние несколько дней каталонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста. Сам бразилец хочет вернуться в «Барселону» и об этом знают игроки команды, среди которых у него много друзей. При этом «Барселона» пока не контактировала ни с форвардом, ни с его агентами, ни с «ПСЖ».
Как утверждает источник, каталонцы не могут заплатить за нападающего полную стоимость, поэтому постараются включить в сделку кого-то из своих футболистов.
- Неймар выступал за каталонцев с 2013-го по 2017 год. Форвард провел за «Барселону» 186 матчей, забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.
- В августе 2017 года бразилец перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.
- Контракт футболиста с парижанами рассчитан до 2022 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Неймара в 180 миллионов евро.