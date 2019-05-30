Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева заявила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут заняться тренерской деятельностью в колонии.

«Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если все-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в десятидневный срок, если приговор остается в силе, полагается вывозить людей в колонию.

Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе. Думаю, они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключенных», – сказала Меркачева.