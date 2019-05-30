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    Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии

    Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева заявила, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут заняться тренерской деятельностью в колонии.

    «Мне кажется, что ребята надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю, что не будет никакого этапа в колонию. Но если все-таки сроки не снизят, то такой этап им грозит, поскольку в десятидневный срок, если приговор остается в силе, полагается вывозить людей в колонию.

    Скорее всего, это будет колония общего режима в ближайшем регионе. Думаю, они могли бы там по специальности работать, например, тренировать несовершеннолетних заключенных», – сказала Меркачева.

    • Суд приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к 18 месяцам колонии общего режима.
    • Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий приговорены к 17 месяцам.
    • Футболисты в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках. От их рук пострадали три человека.

    Источник: «Р-Спорт»

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    30.05.2019 08:59
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +760

      geroin161 30 мая, 17:20

      А чё не станут сразу начальниками тюрьмы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3118

      nik55 30 мая, 15:26

      сезонов на 5

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6808

      alex1951 30 мая, 15:16

      Человек такое животное,что везде выживет и приспособиться,КокоМамоши не исключение..... А .если пофантазировать,то не исключаю ,что в будущем в росфутболе может появиться новый ведомственный клуб под патронажем Комитета исправительных учреждении. Название клуба на усмотрение тамошних ,,клиентов,, 1) ,,Век воли не видать,, 2),,Паханы Матроссой Тишины,, 3) ,,Табуретка,,)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +693

      neim 30 мая, 14:28

      ..." нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев могут заняться тренерской деятельностью в колонии " ...
      Тренерами вальщиков леса ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2602

      Дядя Серёжа 30 мая, 12:39

      А стулья(табуреты) на зоне к полу прикручены?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      Киркинитидец 30 мая, 12:05

      не дай бог! этих к детям и близко подпускать нельзя! мерзость...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2317

      Сармат Ростов 30 мая, 11:14

      Тренер в Законе Кокорин...
      Звучит...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1117

      Manilov 30 мая, 10:54

      Кружок по маханию стульями откроют.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      dragoon000320 30 мая, 10:44

      прям сюжет отличного фильма "Все или ничего" с Адамом Сэндлером :D

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2849

      ivan-football-fan 30 мая, 10:32

      Вообще-то в приличном "обсчистве" важными составляющими тренерской деятельнсти являеюся ВОСПИТАНИЕ, ПЕДАГОГИКА, ОБЩЕЕ КУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, в конце концов....
      А не только и НЕ СТОЛЬКО обучение , собственно, ремеслу...
      Откуда у нас берутся "тренеры" и прочий "персонал", которые подсаживают спортсменов на допинг? Организуют участие в "договорняках"? Откуда у нас берутся молодые миллионеры без чувства стыда и совести...? И БЕЗ МОЗГОВ наконец?))) Они, ведь, все прошли некие "спортино-обучающие" институты!)))
      Конечно же, Кокорину вполне по силам показать юным заблудшим душам в колонии пару-другую финтов.... А , вот, как быть с остальным? У меня такое впечатление, что впору бы ...САМОМУ КОКОРИНУ ЗАНЯТЬСЯ ПОВЫШЕНИЕМ СВОЕГО КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УРОВНЯ...
      И к воспитанию детей его допускать НЕЛЬЗЯ!

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