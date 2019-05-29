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    «СЭ»: Гилерме не договорился с «Локомотивом» о новом контракте. Игрок хочет повышения зарплаты 

    Вратарь «Локомотива» Гилерме пока не договорился с клубом о новом контракте. По информации «Спорт-Экспресса», игрок хочет повышения зарплаты и подписной бонус в размере 3 миллионов евро. Сейчас игрок получил 2,5 миллиона евро в год.

    Сообщается, что «Локомотив» пока не готов принять условия футболиста. Его контракт с клубом истекает в декабре 2019 года.

    • Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
    • В сезоне РПЛ игрок провел 30 матчей, пропустив 28 голов.
    • В Лиге чемпионов футболист сыграл в шести играх и пропустил 12 мячей.
    • В Кубке России – пять игр и пропустил два гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.05.2019 22:34
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 30 мая 2019, 20:56

      rкогда же чмошники из секса угомоняться со всякой фигней

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 30 мая 2019, 15:53

      А не было бы у него паспорта российского так и молчал бы в тряпочку

      0
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 30 мая 2019, 13:43

      Гельерме на переговорах о продлении (заключении) контракта заговорил голосом из Варкрафта 3 - "Нужно больше золота!" ))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 мая 2019, 12:52

      С Гилерме такого еще не было.

      5
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 30 мая 2019, 12:39

      Вот, что паспорт животворящий делает.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 30 мая 2019, 09:29

      Герой этого розыгрыша чемпионата, благодаря которому у нас есть серебро, лучший после Акинфеева. Учитывая, как пожарила оборона на протяжении всего сезона,28 пропущенных голов - это ещё легко отделались. Какие вопросы?

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Файдаэн 30 мая 2019, 09:37

      А Акинфеев лучший после Сафонова, Лунева и Беленова.

      1
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Леха из Твери 30 мая 2019, 09:41

      Насмешил.

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Файдаэн 30 мая 2019, 09:51

      Ты посмотри какие сэйвы Сафонов делал по ходу этого сезона. Мертвые вытаскивал. Чего только матч с Зенитом стоит. А у Дырофея кроме пропущенных в очко даже вспомнить ничего не могу. Лунев и Беленов просто стабильные более менее. Стух твой Игарек уже давно, в "Руки вверх" теперь только выступать.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > Леха из Твери 30 мая 2019, 10:59

      А еще после Максименко, Реброва, Джанаева, Лодыгина. Как много вратарей уже сменилось, постоянно они "лучше" Акинфеева, но что-то все куда-то деваются, сдуваются, а Акинфеев все также номер один)

      2
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > bset 30 мая 2019, 12:10

      Я про этот сезон говорю, смысл обобщать? Да, был когда-то вполне себе неплохой кипер крепкого среднего европейского уровня до 2014 г, но живя прошлым сыт не будешь. Говорить сейчас о его уровне, основываясь на былых заслугах - ну это смешно.

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      bset > Леха из Твери 30 мая 2019, 12:27

      Говорить, что Сафонов, который провел всего один сезон на высоком уровне, лучше стабильного Акинфеева - вот, что смешно. Собственно, количество сухих матчей в этом сезоне тому подтверждение.

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > bset 30 мая 2019, 12:48

      Да, именно так. На данный момент он лучше Акинфеева по своим действиям в этом сезоне. Я ж не пытаюсь, сказать, что он вообще лучше него. Об этом можно будет рассуждать когда они оба карьеру закончат) Про сухари, полученные от полумертвых Крыльев, Анжи, Енисея и т.п. можешь не говорить, они по воротам даже не били толком) А у Сафонова работы было достаточно.

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      Рейтинг: +24996

      bset > Леха из Твери 30 мая 2019, 16:51

      Можно сказать про сухаря, полученный от полумертвого Спартака) Да и против Зенита всухую играли)

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п 30 мая 2019, 08:52

      Кто хочет многого ,тот не получает ничего.Средненький вратарь.

      2
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD 30 мая 2019, 08:07

      За Локомотивом не наблюдал, но в воротах сборной Гиля откровеннно бесит ..

      Создаётся впечатление, что, несмотря на то, что Дюпину иногда накидывали по 5 штук за игру, воротчик Анжи на голову качественнее бразильца и к тому же ещё не настолько обнаглел в своих запросах

      4
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 30 мая 2019, 07:26

      Избавьтесь от него, Локомотив.
      А главное избавьте сборную России

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 30 мая 2019, 06:56

      Интересно- если не договорятся, куда он пойдет играть с такими запросами?... Хотя вот в Турции могут положить желаемую зарплату. В эмиратах и Китае тем более

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