«СЭ»: Гилерме не договорился с «Локомотивом» о новом контракте. Игрок хочет повышения зарплаты 

Вратарь «Локомотива» Гилерме пока не договорился с клубом о новом контракте. По информации «Спорт-Экспресса», игрок хочет повышения зарплаты и подписной бонус в размере 3 миллионов евро. Сейчас игрок получил 2,5 миллиона евро в год.

Сообщается, что «Локомотив» пока не готов принять условия футболиста. Его контракт с клубом истекает в декабре 2019 года.