«СЭ»: Гилерме не договорился с «Локомотивом» о новом контракте. Игрок хочет повышения зарплаты 

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Вратарь «Локомотива» Гилерме пока не договорился с клубом о новом контракте. По информации «Спорт-Экспресса», игрок хочет повышения зарплаты и подписной бонус в размере 3 миллионов евро. Сейчас игрок получил 2,5 миллиона евро в год.
Сообщается, что «Локомотив» пока не готов принять условия футболиста. Его контракт с клубом истекает в декабре 2019 года.
- Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года.
- В сезоне РПЛ игрок провел 30 матчей, пропустив 28 голов.
- В Лиге чемпионов футболист сыграл в шести играх и пропустил 12 мячей.
- В Кубке России – пять игр и пропустил два гола.