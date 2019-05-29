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    «Реал» – самый дорогой клуб мира по версии Forbes

    Forbes опубликовал список самых дорогих клубов мира. Мадридский «Реал» (оценивается в 4,2 миллиарда долларов) занял первое место в рейтинге. В прошлом году лидером списка был «Манчестер Юнайтед», который тогда оценили в 4,1 миллиарда.Рейтинг самых дорогих клубов:

    1. «Реал» – 4,239 миллиарда долларов
    2. «Барселона» – 4,021
    3. «Манчестер Юнайтед» – 3,8
    4. «Бавария» – 3,808
    5. «Манчестер Сити» – 2,688
    6. «Челси» – 2,576
    7. «Арсенал» – 2,268
    8. «Ливерпуль» – 2,183
    9. «Тоттенхэм – 1,624
    10. «Ювентус» – 1,512
    11. «ПСЖ» – 1,092
    12. «Атлетико» – 953 миллионов
    13. «Боруссия» Д – 896
    14. «Шальке» – 683
    15. «Интер» – 672
    16. «Рома» – 622
    17. «Вест Хэм» – 616
    18. «Милан» – 583
    19. «Эвертон» – 476
    20. «Ньюкасл» – 381

    Сообщается, что «Реал» заработал более 100 миллионов долларов за победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Более 90 миллионов получили «Рома», «Ливерпуль» и «Ювентус».

    Также «Реал» возглавил рейтинги

    • Доходов от трансляций – 1,28 миллиарда.
    • Коммерческой стоимости (учитывает доходы от спонсоров, продажи мерча и т.д.) – 1,508 миллиарда.
    • Ценности бренда – 725 миллионов.

    Источник: Forbes

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    29.05.2019 21:31
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 мая 2019, 06:37

      МЮ не на пользу идут их проблемы игрового, а они в свою очередь, результат управленческого кризиса в команде. Благодаря своим резервам, статусу гранда, красные и держатся. Другие бы уже могли и посыпаться.
      Где там Бартомеу с его обещаниями сделать Барсу самой-самой к 2021 году, по-моему?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 30 мая 2019, 10:30

      2 года еще.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 30 мая 2019, 17:30

      он говорил не только о цифрах, скорее, о выходе на новый уровень по статусу, признанию.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 31 мая 2019, 10:02

      НУ в эпоху послеЗубастика вы и перешли на новый уровень. 200 лямов и уже первые, учитывая мутность в будущем сезоне Реала.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ItalianFootball 31 мая 2019, 16:59

      да не, я же про трофеи (ЛЧ, в первую очередь), славу, привлечение новых болельщиков, расширение географии влияния. Что-то я этого не увидел за последние 3 года.
      3 подряд победы в ЛЧ у Реала на фоне 3 чётких вылетов в 1/4 у Барселоны - вот это и есть удар по имиджу, а никак не его рост.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Cules2013 1 июня 2019, 10:03

      А, ну в ЛЧ вообще все неудачники кроме 1-ой команды в любой сезон, а последние 5 лет так вся Европа кроме 1-го клуба.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 30 мая 2019, 01:28

      Реал самый отстойный клуб по версии болельщиков...

      -2
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