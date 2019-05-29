Forbes опубликовал список самых дорогих клубов мира. Мадридский «Реал» (оценивается в 4,2 миллиарда долларов) занял первое место в рейтинге. В прошлом году лидером списка был «Манчестер Юнайтед», который тогда оценили в 4,1 миллиарда.Рейтинг самых дорогих клубов:

«Реал» – 4,239 миллиарда долларов «Барселона» – 4,021 «Манчестер Юнайтед» – 3,8 «Бавария» – 3,808 «Манчестер Сити» – 2,688 «Челси» – 2,576 «Арсенал» – 2,268 «Ливерпуль» – 2,183 «Тоттенхэм – 1,624 «Ювентус» – 1,512 «ПСЖ» – 1,092 «Атлетико» – 953 миллионов «Боруссия» Д – 896 «Шальке» – 683 «Интер» – 672 «Рома» – 622 «Вест Хэм» – 616 «Милан» – 583 «Эвертон» – 476 «Ньюкасл» – 381

Сообщается, что «Реал» заработал более 100 миллионов долларов за победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Более 90 миллионов получили «Рома», «Ливерпуль» и «Ювентус».

Также «Реал» возглавил рейтинги