МЮ не на пользу идут их проблемы игрового, а они в свою очередь, результат управленческого кризиса в команде. Благодаря своим резервам, статусу гранда, красные и держатся. Другие бы уже могли и посыпаться.
Где там Бартомеу с его обещаниями сделать Барсу самой-самой к 2021 году, по-моему?
Forbes опубликовал список самых дорогих клубов мира. Мадридский «Реал» (оценивается в 4,2 миллиарда долларов) занял первое место в рейтинге. В прошлом году лидером списка был «Манчестер Юнайтед», который тогда оценили в 4,1 миллиарда.Рейтинг самых дорогих клубов:
- «Реал» – 4,239 миллиарда долларов
- «Барселона» – 4,021
- «Манчестер Юнайтед» – 3,8
- «Бавария» – 3,808
- «Манчестер Сити» – 2,688
- «Челси» – 2,576
- «Арсенал» – 2,268
- «Ливерпуль» – 2,183
- «Тоттенхэм – 1,624
- «Ювентус» – 1,512
- «ПСЖ» – 1,092
- «Атлетико» – 953 миллионов
- «Боруссия» Д – 896
- «Шальке» – 683
- «Интер» – 672
- «Рома» – 622
- «Вест Хэм» – 616
- «Милан» – 583
- «Эвертон» – 476
- «Ньюкасл» – 381
Сообщается, что «Реал» заработал более 100 миллионов долларов за победу в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Более 90 миллионов получили «Рома», «Ливерпуль» и «Ювентус».
Также «Реал» возглавил рейтинги
- Доходов от трансляций – 1,28 миллиарда.
- Коммерческой стоимости (учитывает доходы от спонсоров, продажи мерча и т.д.) – 1,508 миллиарда.
- Ценности бренда – 725 миллионов.