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    Ривалдо: «Если «Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов, необходимо вернуть Неймара»

    Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о последних результатах каталонского клуба.

    «Если «Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов, необходимо вернуть Неймара. У него есть все для того, чтобы стать лучшим в мире и вернуть любовь каталонских болельщиков», – заявил бывший футболист.

    • Ривалдо выступал за «Барселону» с 1997 по 2002-й год.
    • «Барселона» последний раз выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году.
    • Неймар покинул «Барселону» в 2017 году, перейдя в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро.

    Источник: Sport.es

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