Ривалдо: «Если «Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов, необходимо вернуть Неймара»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о последних результатах каталонского клуба.
«Если «Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов, необходимо вернуть Неймара. У него есть все для того, чтобы стать лучшим в мире и вернуть любовь каталонских болельщиков», – заявил бывший футболист.
- Ривалдо выступал за «Барселону» с 1997 по 2002-й год.
- «Барселона» последний раз выигрывала Лигу чемпионов в 2015 году.
- Неймар покинул «Барселону» в 2017 году, перейдя в «ПСЖ» за рекордные 222 млн евро.