Ривалдо: «Если «Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов, необходимо вернуть Неймара»

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо поделился мнением о последних результатах каталонского клуба.

«Если «Барселона» хочет выиграть Лигу чемпионов, необходимо вернуть Неймара. У него есть все для того, чтобы стать лучшим в мире и вернуть любовь каталонских болельщиков», – заявил бывший футболист.