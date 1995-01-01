«Ньюкасл» – третий претендент на покупку Мбаппе по версии букмекера SkyBet

Интернет-издание FourFourTwo опубликовало линию букмекерских контор на событие «Куда летом перейдет Килиан Мбаппе?»

Главный претендент на 20-летнего француза по версии букмекеров – «Реал». Коэффициент на его трансфер в мадридский клуб варьируется от 2-х до 4-х. Второе место у «Манчестер Сити» – от 14-ти до 25-ти.

Букмекер SkyBet принимает ставки на переход Мбаппе в «Ньюкасл». Коэффициент на переход чемпиона мира-2018 в 13-ю команду английской Премьер-лиги равен 25-ти.

Во втором сезоне за «ПСЖ» Мбаппе забил 39 голов и отдал 17 ассистов в 43 играх всех турниров. Контракт рассчитан до июня-2023, стоимость по Transfermarkt – 200 миллионов евро.