Гендиректор «Локомотива»: «Сегодня Миранчуки стоят 20-25 миллионов»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, в каком случае клуб может продать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

– Бюджет «Локомотива» на следующий сезон будет средний. Цифр не назову – не выдающийся. Меньше, чем в этом сезоне.

– Есть интерес у других клубов к Миранчукам?

– Есть. Но они основа команды и мы на них рассчитываем. Должно быть мегазаоблачное предложение, чтобы мы его рассмотрели.

– 20-25 миллионов?

– Это не мегазаоблачная цифра. Сегодня они этих денег стоят. У них все еще впереди.