Гендиректор «Локомотива»: «Сегодня Миранчуки стоят 20-25 миллионов»

Ох уж эти редакторы....Берут в заголовок вопрос журналиста и выдают его за ответ Кикнадзе=))) А еще удивляются, что у нас отсутствует журналистика в стране...=)
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, в каком случае клуб может продать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.
– Бюджет «Локомотива» на следующий сезон будет средний. Цифр не назову – не выдающийся. Меньше, чем в этом сезоне.
– Есть интерес у других клубов к Миранчукам?
– Есть. Но они основа команды и мы на них рассчитываем. Должно быть мегазаоблачное предложение, чтобы мы его рассмотрели.
– 20-25 миллионов?
– Это не мегазаоблачная цифра. Сегодня они этих денег стоят. У них все еще впереди.
- В сезоне-2018/19 Антон Миранчук провел за москвичей 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.
- На счету Алексея пять мячей и 13 передач в 44-х играх.
- Контракты 23-летних футболистов с «Локомотивом» рассчитаны до лета 2021 года.