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    Гендиректор «Локомотива»: «Сегодня Миранчуки стоят 20-25 миллионов»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, в каком случае клуб может продать полузащитников Антона и Алексея Миранчуков.

    – Бюджет «Локомотива» на следующий сезон будет средний. Цифр не назову – не выдающийся. Меньше, чем в этом сезоне.

    – Есть интерес у других клубов к Миранчукам?

    – Есть. Но они основа команды и мы на них рассчитываем. Должно быть мегазаоблачное предложение, чтобы мы его рассмотрели.

    – 20-25 миллионов?

    – Это не мегазаоблачная цифра. Сегодня они этих денег стоят. У них все еще впереди.

    • В сезоне-2018/19 Антон Миранчук провел за москвичей 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал три результативные передачи.
    • На счету Алексея пять мячей и 13 передач в 44-х играх.
    • Контракты 23-летних футболистов с «Локомотивом» рассчитаны до лета 2021 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +651

      Romantic2010 2 минуты назад

      Ох уж эти редакторы....Берут в заголовок вопрос журналиста и выдают его за ответ Кикнадзе=))) А еще удивляются, что у нас отсутствует журналистика в стране...=)

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