Конов: «Совершенно не удивлюсь, если завтра «Спартак» уволит Кононова»

Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов заявил, что не будет удивлен увольнению Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».

Завтра в московском клубе состоится заседание совета директоров по итогам сезона-2018/19.

«Завтра совет директоров в «Спартаке». Скажем так, совершенно не удивлюсь увольнению Кононова. Хотя предсказать действия Федуна невозможно», – написал Конов в телеграме.