Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени

    Конов: «Совершенно не удивлюсь, если завтра «Спартак» уволит Кононова»

    Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов заявил, что не будет удивлен увольнению Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».

    Завтра в московском клубе состоится заседание совета директоров по итогам сезона-2018/19.

    «Завтра совет директоров в «Спартаке». Скажем так, совершенно не удивлюсь увольнению Кононова. Хотя предсказать действия Федуна невозможно», – написал Конов в телеграме.

    • Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года.
    • Под руководством специалиста команда финишировала на пятой строчке в турнирной таблице.
    • Москвичи сыграют в квалификационном раунде Лиги Европы.

    Источник: Телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +564

      Alex Flash 24 минуты назад

      Как за- бали на сайте слова возможно,скоро. Пишите конкретно по факту.А то ,глядишь, и вы завтра встретите белого Медведя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +425

      Серёга Краснодарский 25 минут назад

      я был удивлен как Кононов согласился из Тулы в этот гадюшник. не в обиду болелам. имел в виду руководство. погнался за бабосами наверно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2477

      serppion > Серёга Краснодарский 13 минут назад

      Очевидно, пряники умные, вовремя пиджака сплавили и прибавили ход. Так сказать, бабу с воза - кобыле легче.
      Скоро Кононова и со Спартака попрут с формулировкой "за упущенную выгоду".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      Киркинитидец 35 минут назад

      угу... а автобус пригласит! ничейки штамповать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +637

      amazonaws 40 минут назад

      Если завтра Федун решит...???
      Уже решил!
      Вчера, но надо ПОМНИТЬ, что кредит доверия НЕ РЕЗИНОВЫЙ!!!
      Как только, так СРАЗУ и поминай как звали.
      Кононова надо ПОДДЕРЖАТЬ и выразить ему доверие в работе и в СПАСЕНИИ Спартака от глушаковского ПОГРОМА.
      Пусть поработает во БЛАГО Спартака.
      Имеет ПОЛНОЕ право и доверие руководства!
      Доверие, ему и к нему, дорогого СТОИТ!
      Благодарим руководство Спартака за ДОВЕРИЕ Кононову.
      Работы у нового руководства Спартака МНОГО - мама не горюй!!!
      Желаем Кононову больших футбольных успехов.
      Ему досталось ПАРШИВОЕ наследство и он ГЕРОИЧЕСКИ теперь будет его приводить в надлежащее чувство, которое должно понравиться руководству и болельщикам.
      Спасение утопающих, дело рук самих утопающих в скандалах, в провальной игре, что в атаке, что в обороне.
      Состав нуждается в перетасовке.
      Надо приглашать новых игроков НЕ ИЗБАЛОВАННЫХ большими деньгами.
      Чем больше Федун платит, тем ХУЖЕ спартаковские играют!
      Платёжную ведомость надо РАЗГРУЗИТЬ на всю железку и платить по результату, а не за безразличие и сонное царство на поле.
      Хорошо, что спартаковцы хотя бы в Лигу Европы попали.
      Вот пусть теперь отмазываются за все провалы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2477

      serppion > amazonaws 10 минут назад

      Чтобы отмазываться надо что-то за душой иметь, иначе провалы гарантированы!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71050
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru