Конов: «Совершенно не удивлюсь, если завтра «Спартак» уволит Кононова»

Как за- бали на сайте слова возможно,скоро. Пишите конкретно по факту.А то ,глядишь, и вы завтра встретите белого Медведя
Главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов заявил, что не будет удивлен увольнению Олега Кононова с поста главного тренера «Спартака».
Завтра в московском клубе состоится заседание совета директоров по итогам сезона-2018/19.
«Завтра совет директоров в «Спартаке». Скажем так, совершенно не удивлюсь увольнению Кононова. Хотя предсказать действия Федуна невозможно», – написал Конов в телеграме.
- Кононов возглавил «Спартак» 12 ноября 2018 года.
- Под руководством специалиста команда финишировала на пятой строчке в турнирной таблице.
- Москвичи сыграют в квалификационном раунде Лиги Европы.