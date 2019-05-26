Хакеры украли у «ПСЖ» 520 тысяч во время перевода денег «Боке Хунирос» за трансфер Паредеса из «Зенита»

Хакеры украли у «ПСЖ» почти 520 тысяч евро во время операции по переводу средств «Боке Хуниорс» за трансфер из «Зенита» полузащитника Леандро Паредеса.

Аргентинец перешел в парижский клуб из «Зенита» в январе этого года. «ПСЖ» заплатил за него 40 миллионов евро. Паредес – воспитанник «Боки», которой в связи с этим полагалось за переход хавбека 1 миллион 299 тысяч 377 евро. Данная оплата предусмотрена статьей 21 и приложением 5 «Положения о статусе и трансферов игроков» ФИФА.

Сумма должна была быть выплачена тремя частями. Перевод первой части в размере 519 тысячи 751 евро был согласован на 6 марта. Второй в размере 259 тысяч 876 евро запланирован на август. Третий, аналогичный по сумме с первым, будет выплачен в августе 2020 года.

В конце января «ПСЖ» и «Бока Хуниорс» начали согласовывать способ оплаты по электронной почте. 12 марта, через шесть дней после даты, установленной для первого платежа, «Бока» связалась с парижанами, чтобы выяснить, почему перевод были задержан.

18 марта «ПСЖ» сообщил аргентинскому клубу, что перевел деньги. 22 марта французы подтвердил завершение перевода и сказали, что оплата должна была пройти в течение семи дней. В письме «Боке Хуниорс» парижане приложили подтверждение международного перевода, записку и счет-фактуру, выданную аргентинскому клубу. Там было указано, что деньги должны поступить на счет «Боки» в банке Macro.

4 апреля в отсутствие новостей о переведенных деньгах «Бока Хуниорс» попросила «ПСЖ» прислать номер ваучера SWIFT (международный перевод) для отслеживания денег. 11 апреля аргентинцы предупредили парижский клуб, что собираются подать иск в ФИФА из-за отсутствия оплаты.

«ПСЖ» ответил, что оплата была произведена согласно договоренности, и деньги были перечислены. «Бока» направила запрос в банк Macro, где ответили, что парижане не перевели одного евро.

24 апреля руководство «Боки» заподозрило неладное. «ПСЖ» прислала электронное письмо с восемью вложениями, в которых содержались сообщения электронной почты и документы, свидетельствующие о том, что «ПСЖ» осуществил платеж.

Из информации, отправленной «ПСЖ», стало ясно, что деньги были отправлены на банковский счет в Мексике от имени фирмы OM IT Solutions S.A de CV. До прихода денег в Мексику они проходили через счет в Citibank в Нью-Йорке.

Когда директора «Боки Хуниорс» внимательно посмотрели на некоторые электронные письма, которыми обменивались предполагаемые сотрудники клуба с людьми из «ПСЖ», они поняли, что электронные письма имели почти незаметные изменение. Например, вместо домена bocajuniors.com.ar там был указан bocajuniors.com.an. Именно из-за этих ложных данных деньги из «ПСЖ» были перенаправлены на другой банковский счет, не принадлежащий «Бока Хуниорс».

После обнаружения данного факта «Бока Хуниорс» сообщила о нем в полицию. Сейчас прокуратура ведет расследование. Кроме того, из офиса клуба были изъяты компьютеры сотрудников, связанные с процессом перевода денег от «ПСЖ». Будет проводится компьютерная экспертиза.