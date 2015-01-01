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    The Sun: «Барселона» может уволить Вальверде по итогам экстренного совещания

    Будущее Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны» находится под вопросом.

    Как сообщает The Sun, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу созвал экстренное совещание после поражения команды в финале Кубка Испании.

    Ожидается, что в ходе встречи члены правления «Барселоны» примут решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества с Вальверде.

    • «Барселона» в текущем сезоне выиграла только Примеру.
    • Из Лиги чемпионов команда вылетела по итогам полуфинальной стадии, проиграв «Ливерпулю» со счетом 0:4 после домашней победы 3:0.
    • Контракт Вальверде с клубом истекает в июне 2020 года.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 07:38
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2758

      ivan-football-fan 1 минуту назад

      "Экстренное"?????
      Экстренное ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАЛА КУБКА СТРАНЫ??!!))))))
      А...что, собственно, поменялось В ИГРЕ Барселоны?))))
      Да НИЧЕГО!
      Они с ЭТОЙ ЖЕ ТОЧНО ИГРОЙ И ИГРОВОЙ МОДЕЛЬЮ вылеьели из ЛЧ...И никаких "экстренных" совещаний не было)))
      Надо было дождаться ПОРАЖЕНИЯ УЖЕ И ОТ ИСПАНСКОГО КЛУБА, чтобы понять всю тупиквость игровой модели, ЗАЦИКЛЕННОЙ НА ОДНОГО ПАРНИШУ?))))
      ШУТЫ ГОРОХОВЫЕ, ПРАВО СЛОВО!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5264

      mihail200606 1 час назад

      Да уж, желательно..

      1
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      Рейтинг: +28959

      portero 1 час назад

      Тут главное кто вместо него будет

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