The Sun: «Барселона» может уволить Вальверде по итогам экстренного совещания

"Экстренное"?????
Экстренное ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ФИНАЛА КУБКА СТРАНЫ??!!))))))
А...что, собственно, поменялось В ИГРЕ Барселоны?))))
Да НИЧЕГО!
Они с ЭТОЙ ЖЕ ТОЧНО ИГРОЙ И ИГРОВОЙ МОДЕЛЬЮ вылеьели из ЛЧ...И никаких "экстренных" совещаний не было)))
Надо было дождаться ПОРАЖЕНИЯ УЖЕ И ОТ ИСПАНСКОГО КЛУБА, чтобы понять всю тупиквость игровой модели, ЗАЦИКЛЕННОЙ НА ОДНОГО ПАРНИШУ?))))
ШУТЫ ГОРОХОВЫЕ, ПРАВО СЛОВО!)))
Будущее Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны» находится под вопросом.
Как сообщает The Sun, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу созвал экстренное совещание после поражения команды в финале Кубка Испании.
Ожидается, что в ходе встречи члены правления «Барселоны» примут решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества с Вальверде.
- «Барселона» в текущем сезоне выиграла только Примеру.
- Из Лиги чемпионов команда вылетела по итогам полуфинальной стадии, проиграв «Ливерпулю» со счетом 0:4 после домашней победы 3:0.
- Контракт Вальверде с клубом истекает в июне 2020 года.