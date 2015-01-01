The Sun: «Барселона» может уволить Вальверде по итогам экстренного совещания

Будущее Эрнесто Вальверде на посту главного тренера «Барселоны» находится под вопросом.

Как сообщает The Sun, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу созвал экстренное совещание после поражения команды в финале Кубка Испании.

Ожидается, что в ходе встречи члены правления «Барселоны» примут решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества с Вальверде.