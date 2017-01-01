«МЮ» предложит 25 миллионов за хавбека «Ньюкасла» Лонгстаффа

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Ньюкасла» Шона Лонгстаффа, сообщает Evening Standard.
«МЮ» готов предложить за 21-летнего футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов.
В подписании англичанина заинтересован главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, который считает его одним из молодых талантов.
- Лонгстафф – воспитанник «Ньюкасла».
- В этом сезоне хавбек провел за основную команду «Ньюкасла» 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
- Контракт Лонгстаффа рассчитан до 2022 года.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.