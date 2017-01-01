«МЮ» предложит 25 миллионов за хавбека «Ньюкасла» Лонгстаффа

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Ньюкасла» Шона Лонгстаффа, сообщает Evening Standard.

«МЮ» готов предложить за 21-летнего футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов.

В подписании англичанина заинтересован главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, который считает его одним из молодых талантов.