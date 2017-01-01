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    «МЮ» предложит 25 миллионов за хавбека «Ньюкасла» Лонгстаффа

    «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести полузащитника «Ньюкасла» Шона Лонгстаффа, сообщает Evening Standard.

    «МЮ» готов предложить за 21-летнего футболиста 25 миллионов фунтов стерлингов.

    В подписании англичанина заинтересован главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, который считает его одним из молодых талантов.

    • Лонгстафф – воспитанник «Ньюкасла».
    • В этом сезоне хавбек провел за основную команду «Ньюкасла» 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт Лонгстаффа рассчитан до 2022 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Evening Standard

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