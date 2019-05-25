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    Кокорину разрешили посещать спортзал в СИЗО пять раз в неделю

    Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что футболист получил возможность проводить пятидневные тренировки в спортзале в СИЗО.

    Ранее главный врач «Зенит» выразил опасение по поводу состояния здоровья форварда. В марте 2018 года Кокорин перенес операцию на крестообразных связках колена.

    «Нога у Саши болит, но после того, как состоялся приговор, сейчас у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел.

    Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Даже просит родителей, чтобы они ему много не присылали еды. И активно ходит в спортзал, потому что нога болит и себя хоть чем-то надо поддерживать. Не до жиру, что называется. Какие есть возможности для занятий, такими он и пользуется», – сказала Стукалова.

    • В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Хулиганство» и «Побои» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая Пресненский суд столицы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к одному году и пяти месяцам.
    • Адвокаты обвиняемых ранее подали апелляцию на решение суда.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1225

      ухоженный крокодил 5 минут назад

      Бомбардир, держите в курсе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +538

      Genz 13 минут назад

      Теперь Санька из СИЗО летом сразу на поле после освобождения.

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