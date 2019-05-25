Кокорину разрешили посещать спортзал в СИЗО пять раз в неделю

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сообщила, что футболист получил возможность проводить пятидневные тренировки в спортзале в СИЗО.

Ранее главный врач «Зенит» выразил опасение по поводу состояния здоровья форварда. В марте 2018 года Кокорин перенес операцию на крестообразных связках колена.

«Нога у Саши болит, но после того, как состоялся приговор, сейчас у него появилась возможность пять раз в неделю посещать спортзал, и он ею пользуется. Мне даже показалось, что Саша похудел.

Может быть, это связано и с тем, что Саша держит режим питания. Даже просит родителей, чтобы они ему много не присылали еды. И активно ходит в спортзал, потому что нога болит и себя хоть чем-то надо поддерживать. Не до жиру, что называется. Какие есть возможности для занятий, такими он и пользуется», – сказала Стукалова.