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    Акинфеев – о весенней части сезона: «Наверное, можно было сыграть и лучше»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев оценил выступление своей команды в весенней части сезона-2018/19.

    «Вторая, весенняя часть сезона... Наверное, можно было сыграть и лучше. Но бывает, что на дистанции кто-то выдыхается, наступает спад. Я это чувствую и по себе: три-четыре года ты играешь уверенно, стабильно, а потом бум! – гол, бум! – гол. Два раза выручил, два залетело, и ты не понимаешь, почему так, потому что год назад было лучше.

    Начинаешь в себе копаться. Психология – раз. Два – ребята растут, почти вся команда у нас от 19 до 23-х лет. Весну мы, если говорить прямо, провалили, это нехорошо, но объяснимо. Мы доверяем Виктору Михайловичу, он доверяет нам. У нас были собрания, все остальное.

    Я высказал свою точку зрения, мы пришли к знаменателю, что чудес – собраться и все выиграть – не бывает. Мы старались, бились, но где-то что-то не получилось. Будем проводить летние сборы и работать над тем, чтобы в последующие годы подобного не происходило», – сказал Акинфеев.

    • ЦСКА за тур до финиша чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице.
    • 33-летний Акинфеев в текущем сезоне пропустил 29 голов в 35 матчах.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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