Бабаев: «Сезон получился неоднозначным. Но летом ожидания были ниже того, что мы получили»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подевел итоги сезона.

– Дебютный сезон после масштабного обновления состава подходит к концу. Как бы вы его оценили?

– Безусловно, он получился неоднозначным. Подробные итоги мы подведем после заключительного тура, когда таблица примет окончательный вид. Впрочем, уже сейчас можно сказать: летом прошлого года ожидания были ниже того, что мы получили на сегодняшний день.

Если помните, турнирные перспективы в тот момент выглядели неопределенными. Команду покинули многолетние лидеры, футболисты, во многом определявшие ее игру. Пришли молодые, не очень известные широкому кругу любителей футбола игроки, причем некоторые из них не всегда выступали в основных составах своих предыдущих команд.

Мы прекрасно понимали: в нынешнем сезоне тяжело рассчитывать на что-то серьезное. С другой стороны, после осенне-зимней части сезона были все основания надеяться на более высокий результат, чем тот, который у нас есть сейчас. Вот такой парадокс.

Перед возобновлением чемпионата мы рассчитывали, что команда, столь успешно завершившая первую половину сезона, весной сможет развить свой успех. Но получилось то, что получилось.



Как бы то ни было, сезон все равно вышел достаточно ярким и запоминающимся. Однако, как я уже отметил, неоднозначным. По совокупности можно сказать, что команда выступила достойно. Набрала семь очков в групповом турнире Лиги чемпионов, хотя получилось так, что этого оказалось недостаточно для выхода в весеннюю часть еврокубков. Были красивые победы, в частности, над «Реалом» и «Зенитом».

На другой чаше весов – неудача в домашнем поединке с «Викторией», упущенная на последних минутах победа в матче с «Уфой», апрельское поражение от «Оренбурга». Мы, разумеется, были готовы к тому, что обновленной команде поначалу придется непросто.

Проанализируем наше выступление и будем двигаться дальше. Абсолютно уверен: с точки зрения результата следующий сезон для ЦСКА будет успешнее нынешнего.



Также надо вспомнить и о важном успехе в первом матче нынешнего сезона, когда ЦСКА завоевал очередной трофей. Мы выиграли Суперкубок России, одержав победу над «Локомотивом». Возможно, игра не получилась зрелищной, однако в то время наша команда только формировалась.

До зимней паузы мы провели немало матчей, не всегда они завершались в нашу пользу. Но в целом за первую часть сезона команда во главе с тренерским штабом, вне всякого сомнения, заслужили полновесную пятерку.