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    Задолженность РФС по кредитам составляет 150 миллионов 

    Председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко рассказал о долгах союза за 2018 год.

    «В целом цифры хорошие. В 2018 году не было дополнительных займов, идет погашение кредитов. За год было выплачено 64 миллиона в соответствии с графиком. Задолженность по кредитам для таких объемов стала нормальной, управляемой и составляет 150 миллионов. Просроченной задолженности давно нет.

    В 2019 году поставлена задача погасить еще 64,5 миллиона. Оставшиеся 85,5 миллиона – в 2020 году. В смете на 2019 год привлечения кредитов и займов нет.

    Активы и пассивы в хорошем состоянии. Главное, что чистые активы РФС за последние два года растут. На 31 декабря они составляли 90 миллионов. В этом году будет увеличение.

    По дебиторской задолженности РФС также активно работает. В текущем году она снизилась еще более чем на 50 миллионов рублей и составляет 370 миллионов», – сказал Перонко.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

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    Сегодня, 21:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +22

      GSmall 43 минуты назад

      Пусть у лысого попросят.Он и Сирии помог и Венесуэле помог и вам поможет)

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