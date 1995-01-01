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    Федун – о лимите «8+17»: «Очень высокие шансы на его принятие»

    Владелец «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун высказался о возможном изменении лимита на легионеров.

    – Ваше мнение по варианту лимита?

    – «8+17» в заявке – этой схеме альтернативы нет.

    – Почему нельзя оставить так, как есть сейчас – «6+5» на поле?

    – Это плохое решение, потому что при «8+17» весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе.

    А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке. Считаю такой вариант правильным.

    – Каковы шансы на его принятие?

    – Очень высокие.

    • Президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что решение по лимиту примут в июне.
    • Сейчас в чемпионате России действует схема «6+5» – шесть легионеров и пять россиян на поле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:08
    Комментарии4
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      Рейтинг: +497

      латунный сепаратист 9 минут назад

      отменить лимит .тогда может заслуженные мастера получающие на халяву милионы заиграют

      2
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    • ...
      Рейтинг: +28841

      portero 12 минут назад

      все восемь могут быть на поле, а если у троих травмы то только пять.. лимитчикам неплохо можно сидя на банке деньгу грести

      2
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      Рейтинг: +22

      GSmall 43 минуты назад

      Ну для них лимит выгоден.На внутреннем рынке российское г.вно хорошо продаётся.Они ведь понимают,что условный сенегалец или хорват будут лучше,но он будет дешевле)

      1
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      Рейтинг: +13970

      DVOK68 1 час назад

      Лох.

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