Федун – о лимите «8+17»: «Очень высокие шансы на его принятие»

отменить лимит .тогда может заслуженные мастера получающие на халяву милионы заиграют
Владелец «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун высказался о возможном изменении лимита на легионеров.
– Ваше мнение по варианту лимита?
– «8+17» в заявке – этой схеме альтернативы нет.
– Почему нельзя оставить так, как есть сейчас – «6+5» на поле?
– Это плохое решение, потому что при «8+17» весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе.
А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке. Считаю такой вариант правильным.
– Каковы шансы на его принятие?
– Очень высокие.
- Президент РПЛ Сергей Прядкин сказал, что решение по лимиту примут в июне.
- Сейчас в чемпионате России действует схема «6+5» – шесть легионеров и пять россиян на поле.