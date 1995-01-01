Федун – о лимите «8+17»: «Очень высокие шансы на его принятие»

Владелец «Спартака» и член исполкома РФС Леонид Федун высказался о возможном изменении лимита на легионеров.

– Ваше мнение по варианту лимита?

– «8+17» в заявке – этой схеме альтернативы нет.

– Почему нельзя оставить так, как есть сейчас – «6+5» на поле?

– Это плохое решение, потому что при «8+17» весь негатив исчезает, никто никому не гарантирует места в составе.

А позитив в том, что увеличится количество россиян в заявке. Считаю такой вариант правильным.

– Каковы шансы на его принятие?

– Очень высокие.