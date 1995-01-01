Бакаев: «Сказал, что когда приду в «Спартак», буду сильнее. Хочу ответить делом за свои слова»

Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев рассказал, что общался с главным тренером «Спартака» Олегом Кононовым на предмет своего возвращения в московский клуб минувшей зимой.

22-летний футболист выступает за «Арсенал» на правах аренды. Кононов возглавлял туляков с начала сезона и до ноября.

– Хорошо, что не ушли зимой в «Спартак»?

– Олег Георгиевич Кононов, лично говорил, что хотел бы видеть меня в Москве уже зимой. Были вроде бы переговоры по моей кандидатуре. Но руководство «Арсенала» категорически не захотело меня отпускать, верило, что смогу принести пользу. Я остался и в принципе удачно провел второй отрезок чемпионата. Хотел бы сказать спасибо за доверие тренерскому штабу и менеджерам клуба. Это важно для футболиста.

– Перед летними сборами не общались с Олегом Георгиевичем?

– Смысла в этом нет. О чем сейчас говорить? Сейчас надо заново доказывать свою состоятельность. И зимой не думал, что раз Кононов пришел в «Спартак», то значит там у меня все будет хорошо. Понимаю, что тренер на меня рассчитывает, знает, как использовать мои сильные стороны.

Но если завтра буду плохо играть, то Олег Георгиевич скажет: «Извини Зелимхан, но ты не соответствуешь моим ожиданиям». И это будет нормально. Буду значит работать еще больше. Сказал, что когда приду в «Спартак», то буду сильнее. Хочу ответить делом за свои слова.