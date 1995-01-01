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    Бакаев: «Сказал, что когда приду в «Спартак», буду сильнее. Хочу ответить делом за свои слова»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев рассказал, что общался с главным тренером «Спартака» Олегом Кононовым на предмет своего возвращения в московский клуб минувшей зимой.

    22-летний футболист выступает за «Арсенал» на правах аренды. Кононов возглавлял туляков с начала сезона и до ноября.

    – Хорошо, что не ушли зимой в «Спартак»?

    – Олег Георгиевич Кононов, лично говорил, что хотел бы видеть меня в Москве уже зимой. Были вроде бы переговоры по моей кандидатуре. Но руководство «Арсенала» категорически не захотело меня отпускать, верило, что смогу принести пользу. Я остался и в принципе удачно провел второй отрезок чемпионата. Хотел бы сказать спасибо за доверие тренерскому штабу и менеджерам клуба. Это важно для футболиста.

    – Перед летними сборами не общались с Олегом Георгиевичем?

    – Смысла в этом нет. О чем сейчас говорить? Сейчас надо заново доказывать свою состоятельность. И зимой не думал, что раз Кононов пришел в «Спартак», то значит там у меня все будет хорошо. Понимаю, что тренер на меня рассчитывает, знает, как использовать мои сильные стороны.

    Но если завтра буду плохо играть, то Олег Георгиевич скажет: «Извини Зелимхан, но ты не соответствуешь моим ожиданиям». И это будет нормально. Буду значит работать еще больше. Сказал, что когда приду в «Спартак», то буду сильнее. Хочу ответить делом за свои слова.

    • В этом сезоне Бакаев провел за «Арсенал» 28 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
    • Ранее хавбек сообщил, что летом вернется в «Спартак».

    Источник: Sportbox

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