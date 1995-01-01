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    Директор «Крыльев Советов» – о возможном расширении РПЛ: «Больше матчей – это хорошо. Мы очень мало играем»

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов высказал мнение о возможном расширении РПЛ.

    Вчера стало известно, что РФС проработает вопрос о возможности увеличения числа команд в Премьер-лиге с 16-ти до 18 в сезоне-2020/21.

    – «Крылья Советов» за расширение лиги?

    – Дополнительные четыре тура. Хочется посмотреть, как это будет конкретно реализовываться. Это пока предложение, но ясно, что больше матчей – это хорошо. Потому что мы очень мало играем. Большие клубы выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы, к тому же их игроки задействованы в сборных. Мы, к сожалению, нет.

    – Клубов хватит на реализацию этой идеи?

    – Посмотрим по ситуации, что будет с экономикой.

    По итогам нынешнего сезона самарская команда сыграет в переходных матчах за право остаться в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1556

      InterMilLano1908 31 минуту назад

      Правильно, а то клубы со стадионами от ЧМ играют в ФНЛ ну это же бред...

      1
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      Рейтинг: +89

      Sterh > InterMilLano1908 13 минут назад

      Нет... Бред был строить стадионы для ЧМ под клубы из ФНЛ

      0
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