Директор «Крыльев Советов» – о возможном расширении РПЛ: «Больше матчей – это хорошо. Мы очень мало играем»

Правильно, а то клубы со стадионами от ЧМ играют в ФНЛ ну это же бред...
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов высказал мнение о возможном расширении РПЛ.
Вчера стало известно, что РФС проработает вопрос о возможности увеличения числа команд в Премьер-лиге с 16-ти до 18 в сезоне-2020/21.
– «Крылья Советов» за расширение лиги?
– Дополнительные четыре тура. Хочется посмотреть, как это будет конкретно реализовываться. Это пока предложение, но ясно, что больше матчей – это хорошо. Потому что мы очень мало играем. Большие клубы выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы, к тому же их игроки задействованы в сборных. Мы, к сожалению, нет.
– Клубов хватит на реализацию этой идеи?
– Посмотрим по ситуации, что будет с экономикой.
По итогам нынешнего сезона самарская команда сыграет в переходных матчах за право остаться в РПЛ.