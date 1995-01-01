Директор «Крыльев Советов» – о возможном расширении РПЛ: «Больше матчей – это хорошо. Мы очень мало играем»

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов высказал мнение о возможном расширении РПЛ.

Вчера стало известно, что РФС проработает вопрос о возможности увеличения числа команд в Премьер-лиге с 16-ти до 18 в сезоне-2020/21.

– «Крылья Советов» за расширение лиги?

– Дополнительные четыре тура. Хочется посмотреть, как это будет конкретно реализовываться. Это пока предложение, но ясно, что больше матчей – это хорошо. Потому что мы очень мало играем. Большие клубы выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы, к тому же их игроки задействованы в сборных. Мы, к сожалению, нет.

– Клубов хватит на реализацию этой идеи?

– Посмотрим по ситуации, что будет с экономикой.

По итогам нынешнего сезона самарская команда сыграет в переходных матчах за право остаться в РПЛ.