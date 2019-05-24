Глушаков оценил шутку болельщиков о ставке «Спартака» на молодежь в новом сезоне

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал шутку болельщиков по поводу трансферных планов москвичей на новый сезон.

Ранее спартаковские фанаты опубликовали в социальных сетях коллаж, на котором расположены омоложенные фотографии 32-летнего Глушакова, голкипера Артема Реброва (35 лет), защитников Андрея Ещенко (35 лет) и Дмитрия Комбарова (32 года) с подписью: «Стало известно, что в межсезонье «Спартак» не намерен тратиться на трансферном рынке. Ставка будет сделана на свою молодежь».

Сегодня Глушаков выложил эту картинку в своем инстаграме, подписав ее: «Цветут молодые».