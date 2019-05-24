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    Глушаков оценил шутку болельщиков о ставке «Спартака» на молодежь в новом сезоне

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал шутку болельщиков по поводу трансферных планов москвичей на новый сезон.

    Ранее спартаковские фанаты опубликовали в социальных сетях коллаж, на котором расположены омоложенные фотографии 32-летнего Глушакова, голкипера Артема Реброва (35 лет), защитников Андрея Ещенко (35 лет) и Дмитрия Комбарова (32 года) с подписью: «Стало известно, что в межсезонье «Спартак» не намерен тратиться на трансферном рынке. Ставка будет сделана на свою молодежь».

    Сегодня Глушаков выложил эту картинку в своем инстаграме, подписав ее: «Цветут молодые».

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    Источник: Инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 14:32
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +164

      Boeung777 33 минуты назад

      Глушаков может уже и не стараться вернуть расположение и доверие болельщиков.

      0
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      Рейтинг: +3956

      Старикан 42 минуты назад

      Надо было написать "Цветение Ромашки"

      2
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