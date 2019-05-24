Дзюба – о финале «Игры престолов»: «Безобразие, катастрофа, ужас, провал! Нужно переснимать»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что последний сезоне популярного американского сериала «Игра престолов» настолько плох, что требует пересъемки.

«Финал «Игры престолов»? Безобразие, катастрофа, ужас! Считаю, что это провал. Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать», – сказал Дзюба в эфире «Радио Зенит».

«Игра престолов» снималась с 2011-го по 2019 годы. Уже до выхода заключительной серии саги в интернете появилась петиция с требованием переснять весь последний сезон, собравшая более одного миллиона подписей.