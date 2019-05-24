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    Дзюба – о финале «Игры престолов»: «Безобразие, катастрофа, ужас, провал! Нужно переснимать»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что последний сезоне популярного американского сериала «Игра престолов» настолько плох, что требует пересъемки.

    «Финал «Игры престолов»? Безобразие, катастрофа, ужас! Считаю, что это провал. Все эти годы пошли насмарку. Я не поклонник сериала, но все видел. Считаю, что нужно переснимать», – сказал Дзюба в эфире «Радио Зенит».

    «Игра престолов» снималась с 2011-го по 2019 годы. Уже до выхода заключительной серии саги в интернете появилась петиция с требованием переснять весь последний сезон, собравшая более одного миллиона подписей.

    • Дзюба в этом сезоне провел за «Зенит» 36 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 16 результативных передач.
    • Петербургский клуб досрочно выиграл чемпионат России.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +877

      Фанат Рубина 17 минут назад

      этот чемпионат россии тоже можно описать этими словами!
      но добавить нужно переиграть!

      0
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      Рейтинг: +161

      Ашет Арбузян 37 минут назад

      Сала, КокоМамаго разбора на сайтей, Игра Престолов - основные источники детально

      0
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    • ...
      Рейтинг: +309

      Звезда запаса 1 час назад

      Не смотрите эту лажу.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +681

      Psih86 1 час назад

      Отличный финал как и подобает такому сериалу... А хочешь сладенький конец смотри Неудержимых...

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