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    «Ливерпуль» заработал 152 миллиона в прошлом сезоне АПЛ. Это лучший показатель лиги

    АПЛ опубликовала доходы клубов в прошедшем сезоне. Больше всех заработал «Ливерпуль» – 152 миллиона фунтов стерлингов.

    Все клубы получают фиксированные выплаты от зарубежного (43,2 миллиона фунтов) и британского телевидения (34,4), а также от спонсоров лиги (5).

    Выплаты различаются за:

    • Место, которые команда заняла в таблице (от 1,9 миллиона фунтов за последнее место до 38,4 миллиона за первое)
    • Количество прямых трансляций (12,2 миллиона фунтов фиксированно выплачиваются за трансляции 10 или менее матчей, за каждый дополнительный матч выплачивается по 1,1 миллиона фунтов).

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    23.05.2019 21:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 25 мая 2019, 04:21

      И нет ни одного убыточного клуба?!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      КонтриК 23 мая 2019, 23:14

      вот почему жопы рвут команды чемпионшипа... Почти 97 млн фунтов за последнее место в АПЛ.. это примерно как пять сезонов РПЛ и УПЛ вместе взятых для ТОП 3

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