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    Экс-судья Сухина назвал совпадением то, что после его прихода в «Локомотив» команда каждый год выигрывает трофеи

    Начальник команды в «Локомотиве» Станислав Сухина прокомментировал тот факт, что после его прихода в клуб москвичи каждый год выигрывают трофей.

    Сухина начал работать в «Локомотиве» в феврале 2017 года. Он – бывший арбитр. С 2013-го по 2016 год был заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС.

    В сезоне-2016/17 и 2018/19 железнодорожники выиграли Кубок России, в прошлом сезоне завоевали чемпионство.

    – Как вы появились, «Локомотив» берет трофеи каждый год.

    – Это просто совпадение. Потому что, молодцы ребята, тренеры, которые играют в тяжелых условиях, через два дня на третий, терпят и добиваются своих целей. Поэтому эмоции, конечно, сильные.

    Много кубков не бывает. И вообще, нормальный мужчина – он же добытчик! Поэтому каждый год надо что-нибудь тащить домой, нести и нести. С победой!

    Источник: Твиттер «Локомотива»

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