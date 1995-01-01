«Большое спасибо. Слава России». Инфантино по-русски поблагодарил Путина за орден Дружбы

бабушкины пенсии переплавил в орден, а тот кинет на полку после награждения
В четверг, 23 мая, в Кремле прошла церемония награждения государственными наградами.
Президент РФ Владимир Путин вручил главе ФИФА Джанни Инфантино орден Дружбы.
С 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России прошел чемпионат мира, победителем которого стала Франция.
«Спасибо большое. Слава России», – сказал швейцарец на русском языке.
«Это был лучший чемпионат мира в истории. И это не мои слова, это слова всего мира», – отметил Инфантино после награждения.
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— Путин говорит (@CzarSays) 23 мая 2019 г.