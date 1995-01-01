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    «Большое спасибо. Слава России». Инфантино по-русски поблагодарил Путина за орден Дружбы

    В четверг, 23 мая, в Кремле прошла церемония награждения государственными наградами.

    Президент РФ Владимир Путин вручил главе ФИФА Джанни Инфантино орден Дружбы.

    С 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России прошел чемпионат мира, победителем которого стала Франция.

    «Спасибо большое. Слава России», – сказал швейцарец на русском языке.

    «Это был лучший чемпионат мира в истории. И это не мои слова, это слова всего мира», – отметил Инфантино после награждения.

    Источник: Твиттер «Путин говорит»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +215

      Вальдемар IV 3 минуты назад

      бабушкины пенсии переплавил в орден, а тот кинет на полку после награждения

      0
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      Рейтинг: +3326

      la verdad 19 минут назад

      Путин сказочный орденонаграждатель:)))

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      Рейтинг: +5845

      KLIM777 21 минуту назад

      Дайте пару пенальти хоть Локомотиву в Лиге Чемпионов!

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      Рейтинг: +215

      Вальдемар IV > KLIM777 1 минуту назад

      еще надо слив уфы задокументировать, а то может с паоком вылетят, любят у нас мешкам места уже отдавать заранее

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      Рейтинг: +7832

      tesch 38 минут назад

      Далеко пойдет.

      0
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      Рейтинг: +4282

      BRO_football 40 минут назад

      Инфантино, вероятно, что-то перепутал. С лозунгами про славу своей стране ему на Украину надо.

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      Рейтинг: +2392

      САДЫЧОК 41 минуту назад

      Зачем это обсуждать на бомбардире ?!....

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      Рейтинг: +7832

      tesch > САДЫЧОК 38 минут назад

      а футбольных новостей нет, так хоть такое)

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      Рейтинг: +3961

      GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Джанни хороший чел, всегда нравился мне и никогда помои не лил на Россию,но особенно он нравился когда шарики на жеребьёвке крутил))

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      Рейтинг: +6770

      alex1951 1 час назад

      Инфантино - отныне наш парень,против Пути не пойдет...
      Орден -не взятка,но .....зачем России лишние головные боли..
      Ведь что то не слышно ,шо кто то еще его награждал)))

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