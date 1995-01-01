«Большое спасибо. Слава России». Инфантино по-русски поблагодарил Путина за орден Дружбы

В четверг, 23 мая, в Кремле прошла церемония награждения государственными наградами.

Президент РФ Владимир Путин вручил главе ФИФА Джанни Инфантино орден Дружбы.

С 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России прошел чемпионат мира, победителем которого стала Франция.

«Спасибо большое. Слава России», – сказал швейцарец на русском языке.

«Это был лучший чемпионат мира в истории. И это не мои слова, это слова всего мира», – отметил Инфантино после награждения.