Лунев – о победе над ЦСКА: «Считается, раз золото выиграл, можно расслабить булки и ничего не делать»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал, как команде удалось найти мотивацию на матч 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1).

Петербуржцы завоевали золотые медали еще до игры с армейцами. Это чемпионство стало для сине-бело-голубых пятым в Премьер-лиге..

– Как получилось настроиться на красно-синих? Мотивация ведь была разная: у одних борьба за Лигу чемпионов, у других все уже ясно.

– Опять же, это наш менталитет. Считается, раз золото выиграл, можно расслабить булки и ничего не делать. А на самом деле характер спортсмена – это же постоянная жажда и голод побед, тем более, при своих болельщиках, перед церемонией награждения. Это было бы непростительно, если бы мы бездарно вышли и сыграли как шалтай-болтай. Неправильно – в первую очередь, по отношению к фанатам и футболу в целом. Ты должен играть до конца.