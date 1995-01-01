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    Лунев – о победе над ЦСКА: «Считается, раз золото выиграл, можно расслабить булки и ничего не делать»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев рассказал, как команде удалось найти мотивацию на матч 28-го тура РПЛ с ЦСКА (3:1).

    Петербуржцы завоевали золотые медали еще до игры с армейцами. Это чемпионство стало для сине-бело-голубых пятым в Премьер-лиге..

    – Как получилось настроиться на красно-синих? Мотивация ведь была разная: у одних борьба за Лигу чемпионов, у других все уже ясно.

    – Опять же, это наш менталитет. Считается, раз золото выиграл, можно расслабить булки и ничего не делать. А на самом деле характер спортсмена – это же постоянная жажда и голод побед, тем более, при своих болельщиках, перед церемонией награждения. Это было бы непростительно, если бы мы бездарно вышли и сыграли как шалтай-болтай. Неправильно – в первую очередь, по отношению к фанатам и футболу в целом. Ты должен играть до конца.

    • За тур до окончания РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от «Спартака» на одно очко.
    • В следующем сезоне москвичи выступят в Лиге Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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