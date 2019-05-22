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    Marca: «Реал» продлил контракт с Начо

    Защитник «Реала» Начо продлил контракт с клубом, сообщает Marca.

    По информации источника, стороны договорились о продолжении сотрудничества во вторник вечером.

    Новое соглашение будет рассчитано до июня 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

    В ближайшее время клуб объявит о сделке официально.

    • Начо – воспитанник «Реала».
    • 29-летний футболист дебютировал за первую команду мадридцев в апреле 2011 года.
    • В текущем сезоне испанец сделал одну результативную передачу в 30 матчах.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7868

      DeStar 29 минут назад

      Хорошо, когда есть не плохой игрок, который полностью смирился, в хорошем смысле, с тем, что он игрок замены. Такие игроки, подарки для топ клубов. О времени не ноют, уйти не хотят, когда надо - помогают.

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