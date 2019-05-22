Marca: «Реал» продлил контракт с Начо

Хорошо, когда есть не плохой игрок, который полностью смирился, в хорошем смысле, с тем, что он игрок замены. Такие игроки, подарки для топ клубов. О времени не ноют, уйти не хотят, когда надо - помогают.
Защитник «Реала» Начо продлил контракт с клубом, сообщает Marca.
По информации источника, стороны договорились о продолжении сотрудничества во вторник вечером.
Новое соглашение будет рассчитано до июня 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.
В ближайшее время клуб объявит о сделке официально.
- Начо – воспитанник «Реала».
- 29-летний футболист дебютировал за первую команду мадридцев в апреле 2011 года.
- В текущем сезоне испанец сделал одну результативную передачу в 30 матчах.