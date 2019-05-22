Marca: «Реал» продлил контракт с Начо

Защитник «Реала» Начо продлил контракт с клубом, сообщает Marca.

По информации источника, стороны договорились о продолжении сотрудничества во вторник вечером.

Новое соглашение будет рассчитано до июня 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2021 году.

В ближайшее время клуб объявит о сделке официально.